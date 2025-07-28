友華集團小金雞友霖29日上櫃前業績發表會 未來推出抗阿茲海默症新藥

友華（4120）生技集團小金雞友霖（4166）將於8月下旬掛牌上櫃，暫定承銷價為28.04元，友霖生技29日舉行上櫃前業績發表會。總經理黃春桐28日表示，友霖專注三大技術平台，積極投入心血管、中樞神經等核心領域，目前已有三項藥品上市，今年起未來四年還會再新增抗阿茲海默症等四項新品上市。

友霖今年上半年合併營收6.42億元、年增6.91%，今年第1季稅後純益5,057萬元，年增33%，每股純益0.23元。董事長蔡正弘表示，公司去年營收12.23億元，其中產品銷售收入10.2億元，占總營收的83.14%，為主要營運動能；另外在授權金與權利金部分收入約1.47億元，占整體營收的12.06%，顯示長期累積的研發成果已具備商業轉化價值。

蔡正弘強調，友霖持續深化505(b)(2)新藥研發布局，將不斷推出好產品。友華集團除了台灣之外也是在最早在東南亞深耕經營的公司，目前已在當地擁有四家子公司，下一步將擴充澳洲及紐西蘭版圖，甚至透過代理商揮軍歐美市場。

黃春桐表示，友霖的ADHD（注意力不足過動症）創新藥品Methydur（思有得）表現亮眼。該藥於2020年起獲健保給付，並被列為第2A類新藥；除了國內市場表現亮眼，友霖在國際市場也有實質成果，糖尿病學名藥成功取得美國FDA上市許可，成為台灣首家獲准該類藥證的藥廠，並已穩定進入美國市場銷售。口服抗生素產品Vancomycin自進入美國市場以來，市占率已超越其他同成分藥品。

友霖鎖定具高門檻與市場專利保障的505(b)(2)新藥、與利基型學名藥作為研發主軸，為了建立牢固的市場壁壘，友霖已建構三大核心製劑平台，包括SMRT（半固態多層藥物釋放技術）、MUPS（多單元圓粒系統）與OROS（滲透壓控制釋放技術）。

黃春桐表示，友霖在2025-2028年預估會有四項新產品上市，包括已取證的高劑量降血脂用藥，2025年已送件的類風濕性關節炎用藥、阿茲海默症複方新藥與肺纖維化用藥，預期2027年起將為公司業績帶來爆發性長。