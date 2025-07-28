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統一超內湖辦公大樓整合啟動 安源資訊率先進駐V-PARK辦公樓層

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一超（2912）28日公告，代子公司安源資訊取得「V-PARK」七樓622.6坪不動產使用權資產，交易總金額約1.29億元，租期自2025年8月24日至2035年8月23日，預定作為辦公室使用；同時公告提前在8月底終止原位於信義區東興路的辦公室租約，預示統一集團將自8月起陸續啟動內湖據點的整合與搬遷作業。

統一超今年2月斥資43億元購入寶豐隆興業位於台北市內湖五期的廠辦案「V-PARK」C棟，作為整合集團辦公空間之用。董事長羅智先先前於股東會上曾指出，集團辦公據點長期分散，不僅租金支出龐大，租期亦不穩定，造成營運上的不確定性。此次整合內湖空間，除可降低交通與管理成本，也有助於提升事業體間的協同效率與整體營運效能，對集團長期發展具正面助益。

此次公告顯示，安源資訊將成為第一個進駐「V-PARK」辦公樓層的集團子公司；而統一精工與悠旅生活事業（星巴克）先前則於6月公告，分別承租大樓的地下樓層與 B1 至 1 樓空間，用途著重於業務經營規劃。

隨著統一集團近年持續透過併購壯大事業版圖，市場先前傳出，包括家樂福、台灣雅虎電商等集團企業，未來也可望陸續整併進駐「V-PARK」，藉由地理集中與空間整合，形成共享資源、資訊協同與管理效率兼具的核心辦公場域，進一步發揮集團綜效。

安源資訊為 7-ELEVEN 門市內 ibon 多媒體平台的營運核心，提供金流、資訊流及多項生活便利服務。此次遷入內湖新址，有助於強化系統開發、部門協作與服務推展，亦配合集團空間整合策略，提升營運靈活度與效率。

統一精工則於6月下旬公告，取得「V-PARK」地下四樓1,423.45坪不動產使用權資產。公司表示，此舉符合多角化業務發展與空間需求規劃。統一精工業務涵蓋停車場管理與汽車美容，推估該空間將發揮整體場域效益，並配合集團其他事業體運作。

同時，子公司悠旅生活事業（星巴克）6月下旬亦公告取得「V-PARK」 B1 至 1 樓共計148.86坪空間，主要用於整體業務規劃。從承租樓層與位置來看，市場普遍推測該區域將設置為全新星巴克門市，結合零售與品牌展示功能，強化商圈布局與顧客體驗。

星巴克 統一集團

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