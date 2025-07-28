美國子公司196億踩雷案有解？ 中鼎7月29日重訊說明
中鼎工程子公司中鼎美國對BKRF應收帳款約新台幣196.04億元，因BKRF母公司GCEH聲請重整，中鼎被迫提列資產減損；GCEH將於美國時間7月28日舉辦確認聽證會，並發布法院確認命令通過GCEH重整計畫。中鼎將在明天一早6時舉行重大訊息說明記者會。
中鼎今天表示，子公司CTCI Americas, Inc.（中鼎美國）所承攬BKRF工程，其業主Bakersfield RenewableFuels, LLC（BKRF）母公司Global Clean EnergyHoldings, Inc.（GCEH），於美國時間2025年4月16日依美國相關規定聲請重整。GCEH重整聲請將於美國時間2025年7月28日舉辦確認聽證會，並於同日發布法院確認命令通過GCEH重整計畫。
中鼎指出，擬於上述時間發布重訊並召開記者會，預計在台北時間7月29日上午6時舉行。
針對子公司中鼎美國對BKRF應收帳款約196.04億元，中鼎工程先前指出，除第1季依會計師意見提列資產減損31億元，後續是否再增減提列金額，仍須與會計師討論，視實際狀況調整。
另外，中鼎為BKRF興建的工廠已順利量產營運，BKRF工廠設計產能為日產1萬桶再生柴油，自去年12月開始投產，今年5月已達日產能9300桶，達設計產能9成以上。
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