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寶獅全球執行長首來台 寶嘉聯合看關稅後車市重組

中央社／ 台北28日電

法國寶獅（Peugeot）汽車全球執行長費維（Alain Favey）今天造訪台灣，他表示，將在台灣擴大車款銷售。談到關稅議題，寶獅台灣總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘指出，台灣企業韌性強大，期盼政府盡速確定關稅政策，企業可因應，他認為，關稅和貨物稅應該分開來看。

展望台灣汽車市場，吳睿弘預期，若台美關稅確定後，台灣汽車市場生態可能會重組，台灣是否開放中國電動車品牌進口、台美關稅談判結果、新數位世代消費族群購車意願，這3大因素牽動台灣電動車市況與整體汽車環境，預期未來5至10年，台灣汽車市場會是競爭激烈的戰國時代。

費維今天來台參加媒體見面會、以及星聯汽車板橋新車展示中心暨授權服務廠剪綵儀式，這是寶獅近30年來首次由現任全球執行長親訪台灣，也是近年來少數國際汽車品牌親自訪問台灣的高層代表，展現對台灣市場重視與深耕的決心。

費維指出，寶獅持續在台灣擴大車款銷售，預估2026年，寶獅將在台灣導入更多新車型。

談到對進口關稅與貨物稅看法，寶獅台灣總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘，會後接受媒體採訪表示，「最怕不確定性」，他期盼盡快確定關稅和貨物稅，因為政策結果如何，企業都有因應之道調整，台灣企業的韌性是非常強大的，政府若確定政策，企業都有辦法在政策下調整。

至於貨物稅，吳睿弘認為，這與台美關稅談判「沒有關係」，關稅和貨物稅應該分開來看，不應該視為同一件事情。

歐盟今天與美國達成貿易協議，其中歐盟成員國汽車供應鏈出口至美國關稅降至15%。吳睿弘分析，美國與歐盟等其他主要國家達成的雙邊關稅協議，並非一體適用於其他國家，個別國家或市場與美國達成的協議，大部分屬於針對美國市場的特殊條件，這是否進一步弱化了世界貿易組織（WTO）的仲裁機制，有待觀察。

吳睿弘認為，台美關稅談判結果出爐後，台灣仍須面對WTO機制的課題，台灣該怎麼做，可以參考其他國家如何因應WTO的機制。

展望台灣汽車市場，吳睿弘預期，若台美關稅確定後，台灣汽車市場生態可能有2至3年的重組階段，美國品牌進口汽車市占率可能會增加一些，但整體比重仍不高，且美國進口休旅車設計車型較大，不見得滿足台灣消費者需求與實際停車規劃。

展望電動車進展，吳睿弘態度相對樂觀，他表示，長遠來看，電動車仍是未來，關鍵在固態電池可否具體商業化並降低成本，加上電動車基礎建設普及率逐漸提高，預估2030年之後台灣市場規模可明顯放量。

寶獅是斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下汽車品牌之一，斯特蘭蒂斯集團目前還擁有吉普（Jeep）、雪鐵龍（Citroen）、飛雅特（Fiat）、克萊斯勒（Chrysler）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）等汽車品牌。

關稅 車市 美國

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