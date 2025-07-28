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安森美和舍弗勒擴大合作 推出新型插電式混合動力汽車平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安森美和舍弗勒擴大合作，推出基於EliteSiC的 新型插電式混合動力汽車平臺。圖／安森美提供
安森美和舍弗勒擴大合作，推出基於EliteSiC的 新型插電式混合動力汽車平臺。圖／安森美提供

安森美（onsemi）宣布擴大與領先的驅動技術公司舍弗勒（Schaeffler）合作，雙方透過一項新的設計案，採用安森美的下一代碳化矽 MOSFET EliteSiC 產品系列。 安森美的解決方案將整合進舍弗勒的主驅逆變器，用於一家全球領先的汽車製造商先進尖端的插電式混合動力電動汽車（PHEV）平台

舍弗勒控制業務事業部全球負責人Christopher Breitsameter表示：「主驅逆變器是每套電氣化傳動系統的核心，安森美的EliteSiC解決方案在實現客戶要求的能效和性能目標方面發揮著至關重要的作用。」

隨著汽車製造商日益重視能效和性能，汽車產業正向更先進的混合動力架構轉型，即使在以往由絕緣閘雙極晶體管 （IGBT） 主導、成本敏感的電動汽車平臺上也是如此。 安森美作為碳化矽領域的領導者，正引領這一技術轉型，助力舍弗勒開發出同時滿足嚴苛性能要求和封裝規格的電動汽車系統。

安森美電源方案事業群總裁Simon Keeton表示：「作為該專案的獨家碳化矽供應商，安森美持續鞏固其作為全球領先汽車企業可信賴的創新合作夥伴的地位。 我們領先業界的碳化矽半導體技術提供更勝一籌的能效、散熱性能和功率密度，這些都是下一代電動動力系統的關鍵推動因素，不僅適用於純電動汽車，也適用於插電式混合動力平台。」

這一全新里程碑基於安森美與舍弗勒（舍弗勒併購緯湃科技后承接原合作）之間已有的長期合作基礎，不僅延續了雙方多年的戰略協作，更進一步強化了共同致力於提供高效電動出行解決方案的承諾。

平台 半導體 電動汽車

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