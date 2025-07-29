街口創辦人胡亦嘉「用生命捍衛品牌」挨酸無誠信！網諷：一手創立、一手轉錢

街口支付與泰山的股權交易訴訟持續延燒，創辦人胡亦嘉在最新受訪中強調街口是自己一手創立的品牌，即便官司糾纏，也不會放棄推動上市，並表示「會用生命去捍衛它」。然而，這番言論引發PTT網友激烈反應，多數留言焦點集中在「36億元資金去向」與「公司誠信」問題上，有人更直言「講那麼多，所以錢呢？」

根據媒體專訪內容，胡亦嘉說明，儘管街口與泰山訴訟未解，他仍希望藉由新成立的「街口網路金融科技公司」持續推進上市路線，並以增資與資產重組策略維持電支業務穩定。他表示，原由泰山注資的36億元主要用於拓展金融版圖，包括購買瑞興銀行與京城證券股權，並投入AI與語言模型開發等創新業務，強調所有資金「都用在公司發展上」。

然而，PTT留言區風向卻極為不利。許多網友並不買帳其說法，直指焦點始終是那筆鉅額資金的處理方式。「法院都判決該返還，錢呢？」「一手創立，另一手轉走？」、「就算還款了，那借條證據呢？」諷刺與質疑聲浪不斷。不少人還質疑其創業背景，「沒有家裡資金早就倒了」、「誠信才是支付業最重要的資產」。

另有網友對其推動「備胎公司」進行上市的操作感到擔憂，「把金科股權移轉、規避判決影響，這邏輯正常嗎？」、「一手打造的品牌結果空殼化，怎麼看都不妙」，甚至懷疑是否為「準備逃避債務」的預先部署，直言應「限制出境」，防止資產流失或責任逃避。

同時，也有網友冷靜分析指出，胡亦嘉提出以新公司取代舊控股，確實是常見的組織應變策略，只要合法即可執行；但在民事與刑事訴訟未了情況下，市場對其信任勢必受創。少數網友則力挺街口仍具品牌價值與用戶基礎，認為應與創辦人個人行為脫鉤評估。