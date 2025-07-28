全台建案賣不動了？國泰房地產：第2季銷售率探16年新低 房市持續降溫

國建（2501）28日發布第2季國泰房地產報告，相較上一季為價穩量縮，相較去年為價漲量縮，較上季開價與成交價維持穩定，議價率中幅擴大；推案量小幅增加，成交量小幅減少，銷售率大幅減少。

國建指出，央行持續維持現行選擇性信用管制，受嚴格放貸與市場觀望交互影響，銷售率探16年新低，成交量寫8年新低，房市交易持續降溫。另，央行去年9月第七波信用管制措施實施以來，成效符合央行管制市場資金流向健全配置目的，遂未再提出新的管制措施。

據報告顯示，第2季全台新推個案數共207件，季增16.9%、年減21.6%；推案戶數共1萬8,758 戶，季增19.8%、年減32.1%，總推案金額為3,584億元，季增10.9%、年減35.7%；主力總價為1,811萬元，較上季及去年同季均下降；其中大廈類型推案者占84%。

價量指數方面，全台可能成交價上，相較上一季維持穩定，台北及桃園上漲，新北持穩，其餘地區下跌，其中以新竹下跌5.93％較多。全台開價上，相較上一季維持穩定，台北及桃園上漲，新北、新竹及台中持穩，台南及高雄下跌，其中桃園上漲5.55％較多。

議價率上，全台議價率相較上一季中幅擴大，桃園、台南及高雄持穩，雙北、新竹及台中擴大，其中新竹議價率10.27％最高。銷售率上，全台相較上一季大幅減少，減少3.03個百分點，高雄持穩，其餘地區銷售率均減少，其中台南銷售率水準值4.3％最低。

進一步觀察各地區表現，以台北市來看，精華區以危老都更案為主，北士科重劃區受惠輝達設廠效應拉抬附近區域行情，房價仍持續上漲。隨著房市降溫，銷售表現不佳，成交量年減七成多。整體而言，相較上一季及去年同季皆為價漲量縮，價量背離，房市表現待觀察。