清景麟教育基金會贊助 高雄六龜「尼布恩合唱團」獲世界民謠金牌

清景麟教育基金會再度贊助六龜「尼布恩合唱團」遠征日本，參加2025世界合唱大賽，並榮獲民謠組金牌第一名的卓越佳績，為台灣原住民文化唱出國際聲量。

清景麟創辦人林聰麟表示，基金會自2024年起開始支持尼布恩合唱團，致力成為孩子們通往世界的力量，讓文化不只是記憶，更是希望。

2025年7月，來自高雄六龜的原住民兒少合唱團「尼布恩合唱團」，在世界合唱大賽中榮獲民謠組金牌第一名的卓越佳績，再次讓世界聽見台灣、聽見布農與大武壠的美麗聲音。清景麟教育基金會已連續第二年以實際行動支持這群原鄉孩子的音樂夢，見證他們站上世界舞台、發光發熱的榮耀時刻。

「尼布恩合唱團」成立於2017年，團名源自布農族語「牙齒」的意思，由牙醫陳俊志醫師創辦，旨在透過合唱凝聚部落孩童，傳承語言與文化，更陪伴他們在音樂與課業中共同成長。團隊演出曲目融合布農族與平埔族古調，以獨特的族語和聲展現文化厚度，歷年來屢獲國際音樂獎項肯定。

清景麟教育基金會自2024年起，即開始贊助「尼布恩合唱團」出國參賽，協助原鄉孩子有機會在國際舞台上展現台灣多元文化。2025年，基金會第二度提供參賽所需經費與後勤支持，成為孩子們背後最堅實的力量。

林聰麟表示，教育不只是教室裡的學習，更包含文化與信念的傳承。孩子們的歌聲，不只是旋律，更是土地的記憶、族群的靈魂，深信唯有讓孩子看見更遠的世界，才會更相信自己的價值與力量。