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因應美國關稅分散市場 業者推機能服飾進軍東南亞

中央社／ 台北28日電

美國對等關稅烏雲籠罩，台灣紡織業積極分散市場，歐都納、紡拓會縫製技術研發中心、與山王工業3方合作，共同開發高強防護類的安全防護防摔服飾產品，上週參加泰國國際紡織展，獲得泰國、越南、印尼等東南亞買主青睞。

紡拓會介紹，台灣戶外服飾領導品牌歐都納為擴增高性能防護產品市場，結合旗下起家的發泡事業山王工業，並與紡拓會縫製技術研發中心合作，以經濟部產業技術司科技專案研發成果的「高強度紡織品縫合製程控制技術」，導入輕量耐用、安全牢固的功能性接縫結構設計，研發高性能內著式防摔背心、護膝、護肘等運動防護產品，提升附加價值與產業競爭力。

3方合作的安全防護防摔服飾產品，上週參加2025GFT Thailand Expo（泰國國際紡織展），一亮相就獲得泰國、越南、印尼等東南亞買主關注，展現台灣機能紡織業的研發實力。

隨美國對等關稅重創全球紡織供應鏈，台灣紡織業積極分散市場。紡拓會表示，東協地區機車人口攀升與戶外休閒風氣興起，市場對防護機能紡織品需求快速增長，防摔服飾命中需求。

紡拓會表示，本次展出有效驗證科專技術與市場需求的契合度，紡拓會將持續運用經濟部產業技術司的科專資源技術，研發創新關鍵縫合技術加值紡織產業，建立高階新型態終端紡織品縫合技術，推動高階紡織品產業鏈整合發展，持續為提升產業創新能量與國際競爭力努力。

泰國 美國 東南亞

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