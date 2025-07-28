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富邦集團momo親子台新總座鄭偉柏上任 啟動轉型新篇章

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
富邦集團旗下優視傳播（momo親子台）今日宣布，任命鄭偉柏為新任總經理，負責帶領頻道邁向數位轉型與IP價值深耕新階段，全面提升品牌影響力與多元商業力。照片來源：鄭偉柏臉書
富邦集團旗下優視傳播（momo親子台）今日宣布，任命鄭偉柏為新任總經理，負責帶領頻道邁向數位轉型與IP價值深耕新階段，全面提升品牌影響力與多元商業力。照片來源：鄭偉柏臉書

富邦集團旗下優視傳播（momo親子台）28日宣布，任命鄭偉柏（Webber Cheng）為新任總經理，負責帶領頻道邁向數位轉型與IP價值深耕新階段，全面提升品牌影響力與多元商業力，啟動轉型新篇章。

鄭偉柏擁有逾25年橫跨媒體、網路、職業運動與內容產業豐富經歷，歷任多家企業高階經理人職務，具備大中華區影視娛樂資源整合及項目開發、投資經驗、媒體公關操作、跨領域資源整合能力，兼具商業經營管理與內容創作背景。

鄭偉柏擁有台灣大學管理學院EMBA國際企業管理組碩士、台北藝術大學電影創作研究所碩士MFA，歷任MOMOTV總經理、職籃聯盟P. LEAGUE+執行長、浪Live執行長、新浪微博台灣負責人等職務，現同時擔任台灣大哥大內容發展副總經理及瀚草文創董事。

鄭偉柏為台灣文創內容與職業運動產業，少數具備跨界整合、跨域實戰經驗之資深工作者，同時為訪談節目《Talk一杯》監製及主持人，歷年擔任多家廣播電台、電視台、網路平台節目主持人，並擔任影視項目製片人、文化部多項電影補助案評審委員、台北電影節諮詢委員。

momo親子台表示，將借重鄭偉柏多年的媒體、互聯網平台管理及跨界資源整合資歷，推動從傳統電視台轉型為具備數位思維的跨媒體品牌，並藉由其於IP整合與新創平台操作經驗，拓展原創內容延伸價值，深化品牌於教育、娛樂運動與科技領域發展潛力。

momo親子台表示，將持續以三大策略為核心推進，首先，強化自製內容競爭力，提升動畫、綜藝與教育節目質量與規模；第二，加速數位平台與AI互動內容佈局，拓展跨螢體驗與用戶觸及；第三協助推進富邦集團內容資源整合與連接外部創新生態系，打造具國際潛力「家庭生活影視品牌」，持續成為文化內容的投資者與打造者。

平台 總經理 台北電影節

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