快訊

大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

泰國曼谷生鮮市場傳大規模槍擊 警方：已知至少6死

魏如萱認了姐弟戀！駁當小三介入小21歲Ian「從未想傷害誰」

聽新聞
0:00 / 0:00

全球航空貨運跟海運貨量兩樣情 航空貨運本周進入出貨黃金周

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為中華航空貨機。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
圖為中華航空貨機。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

航空貨運跟海運貨量兩樣情，全球貨櫃輪運價跌跌不休，運價8月止跌還看不到旺季效應；航空貨運本周則是出貨黃金周，8月1日美國關稅適用前的最後一周，市場急著出貨，航空貨運價、量齊揚。

時序來到貨櫃輪出貨旺季，市場未見需求出籠，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連七跌，國內物流業者分析，海運搶關稅開徵前的出貨潮已經過去，市場恢復正常供需，8月貨櫃輪的價格有望止跌，目前貨量看起來還不夠多，原本8月1日旺季要加收的旺季附加費用，目前都是觀望。

航空貨運本周進入超級載運周，AI及半導體供應鏈，在微軟、Google及亞馬遜等大客戶需求量大情況下，出貨量一直相當穩定，近期因為不少客戶想要趕在8月1日新關稅實施前先出貨到美國，本周進入出貨超級黃金周，不少貨運包機都陸續啟動當中，推升本周的航空貨運價格有望更上層樓，國內的航空業者華航（2610）、長榮航（2618）業績有望受惠。

全球海運市場則是變化多端，時序已經步入8月的出貨旺季，運價表現還相當低迷，國內的物流業者分析，隨著對等關稅陸續公布後，出貨量有望回升，美國線的運價大跌後在成本附近，但近已無下跌的空間；歐洲線表現則維持在旺季水準，以歐洲線目前的價格分析，仍舊維持旺季水準。

貨量 關稅 美國

延伸閱讀

韓國拚降關稅 傳提數百億美元造船業合作計畫

歐盟買能源、增投資 美課歐盟15%關稅

對等關稅何時出爐？ 知情人士：鄭麗君仍在華府磋商中

兩周後揭曉！美半導體關稅倒數時 歐盟急讓步搶先避震

相關新聞

全球航空貨運跟海運貨量兩樣情 航空貨運本周進入出貨黃金周

航空貨運跟海運貨量兩樣情，全球貨櫃輪運價跌跌不休，運價8月止跌還看不到旺季效應；航空貨運本周則是出貨黃金周，8月1日美國...

獲FDA等四大認證 友霖製藥實力比肩國際大廠

專注於西藥的研發、生產及銷售的友霖生技將掛牌上櫃，董事長蔡正弘表示，友霖將持續深化新藥研發佈局，並加速推進產品在美國與其...

台北老屋沒人買？數據打臉 專家：購屋族更重視「買得起、空間大」

永慶房產集團彙整實價登錄資料，台北市中古屋在價量上與新屋呈現明顯落差，近一年台北市屋齡30年以上的住宅交易占比高達55%...

中興大學 EMBA 會管組（會資組） 世代會年度聚會熱烈舉行

中興大學高階經理人碩士在職專班（EMBA）會計與管理決策組（原名：會計資訊與管理組），於台中知名的日月湖日本料理餐廳舉辦...

公寓大廈迎接下一個30年 內政部曝未來三大重點方向

《公寓大廈管理條例》邁入實施三十周年，內政部在論壇中定調三大政策方向，包括強化制度基礎、延壽老宅、落實社區治理。內政部政務次長董建宏指出，這部法令誕生於都市化與民主化交會時期，讓社區管理權回到住戶手中，奠定住宅治理基礎；如今面對人口老化與都市更新雙重挑戰，政府將啟動「老宅延壽計畫」，並強調住宅制度必須與時俱進、回應現代需求。

每2間就1間！延壽方案還沒上路 北市買老屋已成主流

政府「老宅延壽」計畫還沒上路，永慶房產集團觀察實價登錄資料指出，老屋已成自住、首購族進場的主流選項，近一年台北市屋齡30...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。