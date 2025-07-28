全球航空貨運跟海運貨量兩樣情 航空貨運本周進入出貨黃金周

航空貨運跟海運貨量兩樣情，全球貨櫃輪運價跌跌不休，運價8月止跌還看不到旺季效應；航空貨運本周則是出貨黃金周，8月1日美國關稅適用前的最後一周，市場急著出貨，航空貨運價、量齊揚。

時序來到貨櫃輪出貨旺季，市場未見需求出籠，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連七跌，國內物流業者分析，海運搶關稅開徵前的出貨潮已經過去，市場恢復正常供需，8月貨櫃輪的價格有望止跌，目前貨量看起來還不夠多，原本8月1日旺季要加收的旺季附加費用，目前都是觀望。

航空貨運本周進入超級載運周，AI及半導體供應鏈，在微軟、Google及亞馬遜等大客戶需求量大情況下，出貨量一直相當穩定，近期因為不少客戶想要趕在8月1日新關稅實施前先出貨到美國，本周進入出貨超級黃金周，不少貨運包機都陸續啟動當中，推升本周的航空貨運價格有望更上層樓，國內的航空業者華航（2610）、長榮航（2618）業績有望受惠。

全球海運市場則是變化多端，時序已經步入8月的出貨旺季，運價表現還相當低迷，國內的物流業者分析，隨著對等關稅陸續公布後，出貨量有望回升，美國線的運價大跌後在成本附近，但近已無下跌的空間；歐洲線表現則維持在旺季水準，以歐洲線目前的價格分析，仍舊維持旺季水準。