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中興大學 EMBA 會管組（會資組） 世代會年度聚會熱烈舉行

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中興大學EMBA會管組(會資組)世代會年度聚會登場，現場氣氛熱烈。中興大學EMBA提供
中興大學EMBA會管組(會資組)世代會年度聚會登場，現場氣氛熱烈。中興大學EMBA提供

中興大學高階經理人碩士在職專班（EMBA）會計與管理決策組（原名：會計資訊與管理組），於台中知名的日月湖日本料理餐廳舉辦「世代會」，吸引各屆學長姐齊聚一堂，展現跨世代的情誼與連結。

此次聚會是一年一度會管組（會資組）的年度盛事，今年由112、113會管組共同主辦，主軸為「世代會管、共創輝煌」，特別邀請中興大學管理學院院長謝焸君、EMBA執行長陳家彬、EMBA副執行長蘇迺惠、會計系主任余駿展、22屆學生會會長簡輔均（會管組首任會長）、以及23屆學生會副會長謝子祥共襄盛舉。

謝焸君指出，聚會現場氣氛熱絡，與會學長姐們藉由歡聚一堂，共同回顧過往、展望未來，彰顯會管組（會資組）世代間凝聚力。

活動內容也豐富多元，包括結合時事趣味遊戲搶答，增進學長姐間互動，歷年傳統喝啤酒大賽，營造歡樂氣氛，最後卡拉OK歡唱時光，盡情展現歌喉。大家在輕鬆愉快的場合中，分享經驗與心情，促進彼此間的交流與合作。

陳家彬表示，中興大學EMBA自2006年成立會管組（會資組）後，歷經19屆，將近有350位以上優秀高階經理人，一年一度的世代會，不僅提供會管組（會資組）校友及現任學長姐難得聚首的機會，也是智慧與情誼的傳承平臺。

主辦單位現場高喊「加入會管、事業翻轉」，期待透過這類活動，有更多優秀社會高階主管加入中興壯大會管組，持續鞏固中興EMBA校友網絡，實現終身學習與共同成長的使命。此次活動圓滿落幕，也為所有參與者留下美好回憶，並期待明年20屆世代會再聚。

《提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！》

主辦單位高喊「加入會管、事業翻轉」，期待有更多優秀高階主管加入壯大會管組。中興大學EMBA提供
主辦單位高喊「加入會管、事業翻轉」，期待有更多優秀高階主管加入壯大會管組。中興大學EMBA提供

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