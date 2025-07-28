公寓大廈迎接下一個30年 內政部曝未來三大重點方向

《公寓大廈管理條例》邁入實施三十周年，內政部表示，面對高齡化社會與大量老宅議題，政府將全面啟動「老宅延壽計畫」，並強調未來公寓大廈管理須強化制度韌性與社區自主，推動台灣住宅治理進入下一階段。

內政部政務次長董建宏表示，1995年上路的《公寓大廈管理條例》誕生於都市化與民主化交會時期，將管理權還給住戶，讓住戶得以參與社區治理，是我國住宅治理制度的重要里程碑，不過修法不應過於頻繁，避免實務混亂，但制度也必須與時俱進，正是產官學合作的價值所在。

董建宏指出，當前建案交屋流程爭議不斷，民眾對居住品質與法律保障的期待提高，顯示修法需求日益迫切，今年下半年將正式啟動「老宅延壽計畫」，首波聚焦4至6層樓、屋齡逾30年、無電梯之公寓。據統計，全台逾500萬戶老宅中，約七成集中於大台北地區。

該計畫將整合經濟部ESCO節能改造、衛福部長照3.0等資源，提供加裝電梯、能源系統優化、公共空間改善等補助措施；對於未設管委會的老舊社區，則將邀集物業業者與顧問團隊協助整合。他強調，老宅整建不應只停留於安全補強，應朝向「在地安老」與「都市再生」雙目標發展。

國土署副署長徐燕興則從制度角度回顧《公寓大廈管理條例》30年歷程，指出歷次修法聚焦於所有權架構、公共基金管理、管理委員會運作、起造人移交機制等，主軸皆在於提升制度運作順暢與社區安全。

他也提出，台灣未來面臨社會住宅大量興建，應借鏡德、日、荷、奧等國經驗，例如德國強制設立維修基金與長期維護計畫、日本重建制度中強調住戶共識與專業支持、荷蘭由住宅法人負責全週期管理、奧地利則由政府穩定支應財政與人才。

徐燕興強調，制度密度與文化支持同等重要。未來應強化本土公寓大廈研究、建立正式制度，如明確規約、高效管委會，與非正式制度，像是鄰里互助、社區文化並重，呼籲推動社區共同體意識，培養住戶歸屬感與自主管理能力，提升社區治理效能。

他說，公寓大廈的功能不只限於產權管理，更涵蓋資產保值、公民教育與都市再生，應結合智慧化、高齡友善、永續與韌性等趨勢，讓台灣住宅社區邁向安全宜居與淨零轉型的目標。