快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

每2間就1間！延壽方案還沒上路 北市買老屋已成主流

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／永慶房屋提供
房市示意圖。圖／永慶房屋提供

政府「老宅延壽」計畫還沒上路，永慶房產集團觀察實價登錄資料指出，老屋已成自住、首購族進場的主流選項，近一年台北市屋齡30年以上的住宅交易占比高達55%，等於每兩間房子交易，就有一間是老屋。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新屋建築規劃較佳，且具耐震結構與現代化公設優勢，但價格也高。相較之下，屋齡超過30年的中古屋價格較低，且多位於成熟發展的市區、交通機能完善，仍是自住、首購族進場的主流選項。

根據永慶統計，台北市12個行政區中，除了內湖區、南港區以外，其餘行政區皆以屋齡30年以上中古屋為交易主力，以全市來看，屋齡30年以上的中古屋整體交易量更是屋齡5年以下新屋的近五倍之多。

其中又以大安區、松山區兩區域差距最大，大安區和松山區屋齡30年以上的交易量占比分別高達69.4%和68.5%。

陳金萍表示，台北市許多屋齡30年以上的中古屋多位於市中心或交通樞紐周邊，所以即便屋齡偏高，仍吸引預算有限但希望入住核心地段的購屋族群。

此外，中古屋可提供彈性較大的格局調整空間，總價相對親民。對首購族而言，比起新屋來說，中古屋「買得起、空間大」的實用性更為重要。

屋齡5年以下的住宅交易占比最高的大同區，陳金萍表示，受惠於西區門戶計畫推動，加上危老、都更案逐步落地，區內新建案供給穩定釋出，也帶動新屋買氣不弱。

雖然大同區整體屋齡偏高，但只要有新案推出，往往因地段成熟、總價相對可接受，吸引在地換屋與首購族進場，讓新屋交易表現脫穎而出。近一年大同區屋齡5年以下住宅的交易占比超過3成，位居北市第一。

比較屋齡30年以上的中古屋和屋齡5年以下的新屋的價格，士林區兩者的價差高達70.6%，位居第一；其次是位於蛋白區的北投區，價差達61.7%。

陳金萍指出，過去士林、北投新案供給稀少，推案多集中於高潛力區段，包括北士科、士林官邸生活圈、天母商圈等，開價基準相對較高。隨著捷運北環段動工、輝達進駐北投帶動產業題材發酵，區內新成屋價格持續攀升。

陳金萍補充，士林北投區域範圍大，有部分區域發展不均的現象，如社子島、陽明山周邊仍因交通與生活機能限制，對新案價格支撐有限，導致價差被進一步拉大。

相較之下，文山區與萬華區的新屋、中古屋價差最小，單坪價格僅相差約20萬元，價差約在三成。

陳金萍分析，兩區多為傳統住宅區，土地開發強度適中，且近年缺乏重大建設或題材加持，新案價格無法拉高太多，因此新屋、中古屋價差收斂。

陳金萍指出，北市在土地取得困難、新屋供給有限下，新案開價節節高升；中古屋則因總價親民與地段優勢，仍為大多數自住型買方的首選。未來隨著政策、利率與通膨環境持續變動，預期買方將更重視「價格可負擔」與實用性，中古屋交易優勢可望持續，新成屋則需仰賴重大建設題材或品牌建商帶動，才能維持買氣。

近一年台北市各屋齡段交易量與交易占比。資料來源／永慶房屋
近一年台北市各屋齡段交易量與交易占比。資料來源／永慶房屋

大同 老屋 買氣

延伸閱讀

北市抽查食品3件黃麴毒素超標 馬前總統最愛福源花生醬也不合格

變美了！城市美學兼功能友善 北市興隆公園公廁大改造

北市大同區深夜竄火…急疏散142人 竟是大樓住戶「放火燒自己家」

北市大同區大樓深夜竄火 消防員「逐層疏散」...半小時撲滅

相關新聞

租金沒有最高只有更高？ 兩項居住指數創歷年新高

房價出現下修趨勢，不過觀察主計總處消費者物價指數最新數據，今年6月租金仍在創高，住宅維修指數也創下歷年新高， 數據顯示租...

最後2戶！土銀再度標售大安區豪宅 最低底價1.43億元

土地銀行7月28日至8月14日再度公告標售台北市大安區「吉美大安花園」2戶物件，每戶底價約1.43億元至1.44億元，坪...

路易莎集團「爸氣食足」 咖啡美食一次到位

一年一度的父親節將至，路易莎（2758）精心準備多款精品咖啡組合與美味饗宴，從日常一杯香醇咖啡到餐桌上的澎湃佳餚，用最貼...

台南晶英攜手火火火 FireUp 共同打造「火焱．伙宴」

台南晶英年度客座餐會「火焱．伙宴」重磅登場，邀集屏東霧台鄉好茶村部落野味AKAME主廚彭天恩、台中米其林指南推薦Tori...

生活愈來愈苦！買不起房仍壓力大 房租、住宅維修指數皆創高

房價逐漸出現下修趨勢，不過民眾的居住成本似乎仍居高不下。台灣房屋集團趨勢中心觀察近年行政院主計總處的消費者物價指數最新數...

路易莎集團「爸氣食足」 咖啡美食一次到位

一年一度的父親節將至，路易莎（2758）精心準備多款精品咖啡組合與美味饗宴，從日常一杯香醇咖啡到餐桌上的澎湃佳餚，用最貼...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。