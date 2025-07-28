最後2戶！土銀再度標售大安區豪宅 最低底價1.43億元

土地銀行7月28日至8月14日再度公告標售台北市大安區「吉美大安花園」2戶物件，每戶底價約1.43億元至1.44億元，坪數約89坪，預計8月14日開標。此為最後2戶，每坪單價約157萬元。而近一年標脫4戶價格落在1.35億至1.52億元，溢價率約0.01％至0.18%。

土地銀行長年耕耘都市更新、危老重建案件，截至2024年底，都更危老核准授信總額度突破2,700億元，居公股行庫翹首。而土銀不僅提供都更與危老融資，更運用自有土地參與都更，獲得分回物件，「吉美大安花園」即為近年指標性案件之一，土銀以自有土地參與都更分回6戶，近一年已標脫4戶，甚至出現多人搶標現象，標脫價格落在1億3,529萬元至1億5,253萬元，相較底價，溢價率約0.01％至0.18%，顯見蛋黃區房市仍有買氣支撐，呈現溫和穩健態勢。

本次土地銀行以吉美大安花園最後2戶再度公開標售，分別為該建案82號7樓及7樓之1，房屋坪數分別為89.3坪、88.9坪，總價依序為1億4,376萬元、1億4,314萬元，車位單價皆為350萬元，不含車位每坪單價約157萬元。

土地銀行指出，吉美大安花園最大優勢在交通位置，左擁大安森林公園，右抱信義計畫區，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，囊括商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

以外部建材而言，地上21層、地下4層，採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果。

觀察內部配置，吉美大安花園大樓共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

土銀長年配合政府政策辦理「都市更新及危老建築物加速重建貸款」，並以土銀「都更管理行」制度追蹤都更案件進度，現已創造數百個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區，讓數十萬戶家庭享受安全、有品質的新住宅。