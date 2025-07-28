路易莎集團「爸氣食足」 咖啡美食一次到位

一年一度的父親節將至，路易莎（2758）精心準備多款精品咖啡組合與美味饗宴，從日常一杯香醇咖啡到餐桌上的澎湃佳餚，用最貼心的方式，向全天下父親傳遞深深的謝意。自7月28日（一）至8月10日（日）同步推出一系列限時優惠，送禮聚餐傳達心意輕鬆無負擔。

路易莎今年父親節推出傳遞心意方案，其中，「經典濾掛組」任選四盒濾掛咖啡即可享5折優惠。「豪華咖啡豆組」任選四包半磅咖啡豆即享75折。「精選綜合組」任選兩盒濾掛享5折+任選兩包半磅咖啡豆享75折。

「心動禮盒組」包含兩盒經典綜合濾掛與一只不鏽鋼真空雙層保溫馬克杯，優惠價730元；「匠心禮盒組」包含兩盒典藏莊園濾掛搭配550ml隨行真空保溫瓶（附矽膠保護套），優惠價913元。單筆訂單滿五組以上還可再享88折優惠，所有商品皆可加價20元升級為精美禮盒包裝，讓誠意升級、心意滿分。以上折扣無需黑卡及不適用黑卡集點，讓每一位顧客都能參與。

為迎接父親節與盛夏來臨，路易莎同步推出兩款全新商品，為味蕾注入驚喜亮點。7月30日（三）起，香氣濃郁的「肉桂捲」正式登場，單品售價60元，亦可加價30元升級為「肉桂捲＋香草冰淇淋」組合，享受冰火交融的甜點體驗。

搭配飲品購買肉桂捲或蛋糕，可享甜點9折優惠，另有「買五送一」活動，適合分享或備作小聚點心。同日上市的還有沁涼系新品「漂浮抹茶蕎麥」，以60元價格帶來茶香與冰涼口感的完美融合，清爽口味為夏日帶來一絲綠意清新。

除了咖啡，路易莎旗下各品牌也同步獻上父親節限定饗宴。青焰推出超豪華海陸拼盤，以焰烤肋眼牛排、焗烤龍蝦（半隻）與極品鮑魚（兩顆）組成精緻大餐，價格為1,288元，全門市統一販售，誠意十足；