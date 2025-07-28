台南晶英攜手火火火 FireUp 共同打造「火焱．伙宴」

台南晶英年度客座餐會「火焱．伙宴」重磅登場，邀集屏東霧台鄉好茶村部落野味AKAME主廚彭天恩、台中米其林指南推薦Torien Yakitori鳥苑主廚湯仲鴻、以及被譽為「最會玩火的男人」FirePlay主廚蘇濟恒，三位火系名廚以「火火火FireUp」品牌與飯店合作，顛覆傳統餐會模式，創新打造獨立主題用餐空間，帶領賓客於餐期間穿梭島嶼風味，用走的、吃的、喝的、聞的、聽的，啟動感官來場移動式五感饗宴。

台南晶英酒店不斷開創食飲藝融合的新高度，自2023年舉辦〈尋味〉餐會，探索在地食材與風味記憶、2024年以「山土地海」匯聚職人團隊，透過料理詮釋永續農漁的當代表現之後，2025年要「火焱．伙宴」回溯人類最早的料理方式—直火，找來「火火火」三間擁有不同文化背景、卻同樣在台灣成長的餐廳共襄盛舉。

AKAME來自山林部落，代表柴火與煙燻，傳承原住民與自然共生的智慧、鳥苑結合台日文化，以炭火燒烤展現台灣職人技藝、FirePlay則由新住民以創意火侯演繹世界潮流的味道。主廚們以最純粹的火，喚起身份與這座島嶼的情感連結，燃起族群融合的味蕾火光，三年三味，每一道菜都是對山海致敬、每一口滋味皆承載著「與風土地火共生」的希望以及「與環境永續」共榮的願景。

「火焱．伙宴」的菜單設計完美呼應「十二種原生食材．十二種風味告白」的核心主題，主廚們嚴選來自全台各地豐饒的原生好食材，包括富有海洋鮮味的馬祖淡菜、白蝦、文蛤、飛魚卵、以及列名台灣十大名魚的午魚、鯧魚與馬鮫魚，佐以充滿山林田野氣息的刺蔥、馬告、野菜、綠竹筍、小米及紅藜麥等原生植物。肉品方面則有宜蘭以添加巧克力飼料飼養的盤克夏豬、屏東穀飼乳鴿、以及和晃晃農場合作的專屬配種 AKAME 牛，甜點再融入屏東美園部落70%巧克力、南投埔里葡萄酒與台灣焙茶等元素，串聯起這場承接主廚與火源共鳴的島嶼饗宴。

此外，餐會也首度挑戰移動式用餐體驗，迎賓區設於飯店四樓的戶外泳池草皮區，在微風與主題音樂中揭開序幕，場域設計亦蘊含巧思，花藝主題分別象徵三位主廚的文化背景與料理精神，AKAME 以百合花代表山林勇士、鳥苑選用紫蘇葉，呼應日式職人的細膩精神、FirePlay 則以火炬野薑花表示新住民勇敢遷徙、跨文化融合的火熱靈魂。

每場限定60位賓客，將分為三組行動，從一樓ROBIN’S餐廳主場地出發，依序前往專屬的宴飲空間與主廚近距離互動，品嚐完前菜、湯品與主餐，再轉場至下一個場域。賓客在移動中都能感受空氣間瀰漫著花野香氣與柴燒氣息，視覺、味覺、嗅覺交織，最終再回到主場地享用甜點，結束這場獨一無二、步步引味的獨特盛宴。