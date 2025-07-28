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攻寵物高齡商機 牧騰生技推亞洲首創寵物幹細胞與外泌體自體儲存服務

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

牧騰生技28日宣布，推出亞洲首創的「寵物幹細胞與外泌體自體儲存服務」，飼主僅需於毛孩結紮手術期間，取出少量腹部脂肪組織，即可萃取出最具再生能力的幹細胞與外泌體，並比照人類規格，儲存於符合GTP規範與ISO標準的細胞庫中，無需額外手術，即可提前為毛孩日後對抗老化與退化性疾病而備足醫療資源。

隨著台灣毛孩高齡化加速，寵物醫療需求日益提高；許多飼主面臨家中寵物退化性疾病與慢性照護的壓力，但現行醫療僅著重對症處理，難以從根本修復組織與器官。再生醫學與幹細胞療法，漸成為國際動物醫學的新興醫療領域。台灣獸醫研究重要代表屏東科技大學校長戴昌賢指出：「再生醫學與精準健康將引領未來十年動物醫療變革，不只是科技進展，更是動物福祉的重要推手」。

根據Grand View Research報告，全球獸醫再生醫療市場在2022年達2億5,754萬美元，預估2023至2030年間年複合增長率將高達12.54%；預期這波快速成長，將由從「治療為主」走向「預防為先」、「修復導向」的轉型趨勢所帶動。

牧騰為國內寵物新藥研發公司寶泰生醫100%轉投資，雙方皆深耕於寵物再生醫學領域，因而推出的寵物幹細胞與外泌體儲存服務，不但可創造寵物醫療市場新商機，還能將治療提升至預防層次，彌補飼主未來的缺憾，促使台灣寵物健康醫療產業，提升到比照人類規格的再生醫療層次。

牧騰表示，提取寵物幹細胞與外泌體此項服務需要透過臨床獸醫診所，與高規格實驗室人員密切配合方能完成。可在寵物進行結紮手術時同時進行，無需額外手術，在採集少許腹部脂肪組織後，交付專業團隊進行細胞分離、擴增與低溫冷凍儲存。全流程皆依循GTP（Good Tissue Practice）與ISO品質管理標準執行，以確保未來幹細胞可安全、有效地回輸使用。

牧騰目前已與全台超過250家動物醫院建立合作關係，且累積超過3,000例毛孩細胞處理經驗，是台灣少數具備實際規模與應用實績的寵物幹細胞業者。牧騰未來也將攜手獸醫教學單位與合作夥伴，共同推動從細胞儲存、製劑應用到臨床治療的完整生態體系。

牧騰總經理黃常富表示：「如同父母會未雨綢繆為孩子儲存臍帶血，飼主可藉由牧騰推出的寵物幹細胞與外泌體儲存服務，為毛孩提早預先準備，建立專屬的幹細胞健康帳戶。這不僅是技術創新，也是醫療觀念的突破，讓飼主對寵物的愛得以延長。」

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