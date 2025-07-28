生活愈來愈苦！買不起房仍壓力大 房租、住宅維修指數皆創高

房價逐漸出現下修趨勢，不過民眾的居住成本似乎仍居高不下。台灣房屋集團趨勢中心觀察近年行政院主計總處的消費者物價指數最新數據，今年6月居住類指數達109.31，創歷年新高，其中，房租類指數108.8和住宅維修指數114.17，也都創下歷年新高點，顯示就算不買房，以租代買，整體居住成本仍只升不降，民眾依然壓力大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年民眾對於居住安全的重視，以及對生活品質的要求均提高，都會區的出租物件，也多半都會斟酌整修翻新，甚至提供基礎家電和家具，提高租金收益，不過由於近年裝修工料雙漲，且囤房稅2.0的實施，還有租金補貼的擴大執行下，都讓地下房東逐漸浮上檯面，不得不申報所得稅，由於持有成本增加，房東也會思考將負擔轉嫁到租客身上，促使租金持續上升。

進一步觀察，家庭用品和家庭管理費的指數，在月指數呈現波動，但也保持逐年上升的趨勢，而水電燃氣，今年2月到5月102.53，6月起跳增到118.71。

張旭嵐指出，家庭用品和管理費用有些屬於非必要性物品，因此可以因預算狀況微調，金額變化較具彈性，而水電燃氣屬於國營事業，價格相對穩定，因此各月份的狀況比較一致，唯每年6月到9月調升為夏季電價，所以該四個月的指數固定走高，不過國際戰爭後石油漲價，以及整體物價上升，且未來水費亦有調漲的可能性，因此若從年度觀察，水電燃氣類指數，也呈現逐年走揚的態勢。