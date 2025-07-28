租金沒有最高只有更高？ 兩項居住指數創歷年新高

房價出現下修趨勢，不過觀察主計總處消費者物價指數最新數據，今年6月租金仍在創高，住宅維修指數也創下歷年新高， 數據顯示租屋族壓力山大，而且可能面臨房東反應維修成本上升，未來持續調高租金。

根據最新消費者物價指數，今年六月居住類指數達109.31，來到歷年新高，其中，房租類指數108.8和住宅維修指數114.17，也都創下歷年新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年民眾對於居住安全的重視，以及對生活品質的要求均提高，都會區的出租物件，也多半都會斟酌整修翻新，甚至提供基礎家電和家具，提高租金收益。

不過由於近年裝修工料雙漲，且囤房稅2.0的實施，還有租金補貼的擴大執行下，都讓地下房東逐漸浮上台面，不得不申報所得稅，由於持有成本增加，房東也會思考將負擔轉嫁到租客身上，促使租金持續上升。

進一步觀察，家庭用品和家庭管理費的指數，在月指數呈現波動，但也保持逐年上升的趨勢，而水電燃氣，今年2到5月102.53，6月起跳增到118.71。

張旭嵐指出，家庭用品和管理費用有些屬於非必要性物品，因此可以因預算狀況微調，金額變化較具彈性，水電燃氣屬於國營事業，價格相對穩定，不過每年6月到9月為夏季電價，指數固定走高，由於國際戰爭石油漲價，以及整體物價上升，且未來水費亦有調漲的可能性，因此若從年度觀察，水電燃氣類指數，也呈現逐年走揚的態勢。