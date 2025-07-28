從卡車司機到AI製鞋 王水木用科技翻轉傳產命運

MIT客製化鞋款品牌JONIRO以AI（人工智慧）技術打造智慧製鞋工廠，主打短供應鏈製程與環保製程。創辦人王水木從卡車司機起家，靠堅持與創新翻轉產業宿命，走出永續製鞋路。

珍珠奶茶、麻薏與東泉辣椒醬等台中市名產躍上鞋面，別具特色又充滿趣味與話題性，背後推手是專業生產T.P.U薄膜的在地捷欣企業股份有限公司。捷欣擁有許多國際品牌客戶，也創立MIT客製化品牌JONIRO。

王水木深耕鞋材30餘年 搶攻客製化需求

深耕鞋材30多年的捷欣創辦人王水木熟稔鞋產業產銷供應鏈，洞察個人市場趨勢，為滿足顧客對鞋的想像與需求，打造新穎商業模式，搶攻客製化需求。

JONIRO品牌發音來自台語「走你路」，從經營材料製造到自有品牌，堅持每個環節朝「綠色、永續、創新」目標前進，包括採購、原料、生產到回收，任何小細節都盡可能做到環境友善。

發展「回收再塑」技術 實現減碳目標

JONIRO也發展「回收再塑」技術，利用不同回收邊角料產生型態轉化，進而混合作為其他用途的視覺化回收材，讓重生回收材料再創價值，實現減碳目標。

王水木退伍後當卡車司機，存新台幣50萬元後投入創業，剛開始沒錢、沒市場、沒客戶、沒技術與沒員工，秉持「1人溫飽、全家溫飽」勇氣，勇敢投入鞋業加工、鞋材製造，「潦落去」且戰且走。

創業前10年，王水木1年只休除夕與初一，初二就上工，連結婚當天都在工作，早上結婚下午又回工作崗位，他笑說：「沒辦法，每天都在燒錢」。

王水木認真做、做中學也投資自己，就讀EMBA不斷充實新知，曾為行銷課程北上學習，1天收費新台幣2萬元課程也照上不誤。

創業期間，王水木輾轉轉型8次，每次轉型就像一次創業，鞋材加工項目幾乎都做過，包含高週波、增加印刷、射出、中空吹氣成型、氣墊與彈性體等。

JONIRO極小化出發 AI與數據系統建構智慧工廠

王水木5年前自創品牌，投入其他供應商不願做的「客製化」，JONIRO策略從極小化出發，用AI與數據系統建構智慧工廠。

不同於傳統鞋廠仰賴大量人工，JONIRO導入AI視覺辨識系統、自建MES製造系統，讓消費者可在線上輸入身高、體重、腳型、身體質量指數（BMI）、選顏色與彈性，透過AI演算生成最適合個人的中底與鞋面組合。從下單、選料、設計、製造到物流，全流程自動化，打造出鞋業罕見短供鏈製造能力。

JONIRO客製化流程透過高度數位化整合製造，提供更快服務。從消費者下單到生產製造，商品到達消費者手上，僅需14個工作天。

卡車司機經歷 更重視使用環保材質

王水木也相當重視鞋材是否使用環境保護材質，這是由於王水木當卡車司機時，大熱天也須搬東西，長時間接觸PVC（聚氯乙烯），導致身體留下後遺症，只要天氣轉換或摩擦多一些，皮膚就有紅疹、乾癢，有過敏反應，至今只能靠藥物、運動緩解不適症狀。

親身體驗過化學材料對人體的傷害，王水木堅持所有材料是環保材質、可即時加工、循環使用，堅信「環保是未來的趨勢」。

布局全循環鞋業架構 創造ESG閉環循環鏈

除自行開發材料、投入設備研發，王水木甚至提前布局未來「全循環鞋業架構」。從製造過程就已思考線邊回收，進而規劃消費後回收系統，主打「將來自己賣的鞋子，將來自己負責回收」，且不降階再利用，而是「平階再製」，將回收鞋材轉換為鞋材、工業材等物件，創造企業雙方都能獲ESG（環境、社會及治理）分數的閉環循環鏈。

JONIRO系統雖已可承接1到5000雙訂單，市場端仍是挑戰。王水木說，就算不環保，消費者還是會選潮牌。面對品牌依賴與迷思，JONIRO以「內容＋社群」突圍，與國立故宮博物院推聯名文化創意鞋款，也串聯街頭創作者輸出設計圖樣。

王水木說，潮牌象徵消費者品味，雖極力推廣客製化，但品牌力不夠也難吸引消費者青睞。他透過網路宣傳、平面展店與使用行動宣傳車提高曝光率，增加產品吸睛度，更透過異業合作機會及串連網路社群，打開品牌知名度。

「我有系統、有材料、有生產，你在線上點貨物，我幫你出貨」王水木從品牌合作到客製平台，實現低庫存、高彈性新商業模式。

在資源有限、時間不等人現實下，JONIRO選擇用AI思維走「逆風的路」，打造專屬台灣鞋業永續路徑。JONIRO已取得100多張國內、外專利，橫跨材料、製程與結構，並在亞洲、中東與歐洲等地註冊商標，全面進軍海外市場，反映王水木「不想只做台灣品牌，我要做國際品牌」企圖心。