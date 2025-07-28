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中鼎總裁余俊彥榮獲2025年度FEIAP工程獎章

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎總裁余俊彥榮獲2025年度FEIAP工程獎章。圖／中鼎提供
中鼎總裁余俊彥榮獲2025年度FEIAP工程獎章。圖／中鼎提供

亞洲及太平洋工程組織聯盟（FEIAP）第33屆年會暨第8屆傑出講座於2025年7月23日至25日假泰國曼谷隆重舉行，由中國工程師學會提名的中鼎集團總裁余俊彥榮獲「2025年度FEIAP工程獎章」（Engineer of the Year Award），余俊彥於7月25日晚間Gala Dinner中親自出席領 獎。

今年共有來自澳洲、泰國、韓國、新加坡與我國等五位候選人參與評選，最終僅有兩位獲得此殊榮，余俊彥即為其中之一，展現其專業成就獲得國際肯定。中鼎集團連續三年躋身S&P Global永續年鑑全球前1%，余俊彥獲獎為臺灣工程界在國際舞臺上贏得高度肯定。他在致詞中表示：「這份榮耀屬於整個臺灣工程界，是對我們專業與責任的肯定。」

亞洲及太平洋工程組織聯盟今年年會主題為「Engineering Excellence for Net Zero Innovation」。中國工程師學會（CIE）由中華台北亞太暨國際工程師監督委員會主任委員呂良正率隊出席，秘書長胡美貞及蔣雪芬秘書隨團與會，參與各項議程與交流活動，深化我國與亞太各國工程組織之合作連結。

會議於Queen Sirikit國際會議中心舉辦，除工程領域及永續議題的講座外，大會安排曼谷捷運工程參訪、EIT建築資訊模擬（BIM）及防火實驗室導覽等參訪行程，增進各會員組織間的技術交流。

值得一提的是，延續去年CIE於臺北主辦第32屆年會時所發起的「FEIAP淨零宣言」，以及在中鼎集團第二總部進行的「種植FEIAP淨零樹」創舉，本屆年會再於EIT大樓舉行植樹儀式，象徵各國持續攜手推動永續未來的承諾。

中工會除出席FEIAP會員大會，並參與「環境永續發展」、「新興技術發展」等常設委員會會議。其中，在「環境永續發展委員會」上，呂良正主委代表我國進行專題簡報，分享臺灣於2050淨零轉型目標下，尤其營建業在政策規劃與工程實務方面的進展，獲得與會代表熱烈回應。呂主委強調，臺灣工程界正積極結合產業能量與政策導引，以具體作為參與全球氣候行動，與國際接軌。

本屆也頒授「FEIAP榮譽會士」予已故的莫若楫博士（亞新集團前總裁）、FEIAP前任主席李建中博士（中工會第69屆理事長），以及中鼎集團余俊彥總裁（中工會第64屆理事長），表彰其於國際工程界及對FEIAP長期卓著的領導與貢獻。三位榮譽獲獎人皆為中工會重要代表人物。授證儀式隆重熱鬧，展現我國工程界於國際組織中的深度參與與卓越貢獻。

中鼎總裁余俊彥（中）親自領取2025年度FEIAP工程獎章 。圖／中鼎提供
中鼎總裁余俊彥（中）親自領取2025年度FEIAP工程獎章 。圖／中鼎提供

中鼎 曼谷 工程師

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