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台塑集團攻AI 南亞打前鋒 手握關鍵料源 吸引投信進場卡位

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照

台塑集團搶搭AI熱潮效應，南亞（1303）扮先鋒。南亞手握AI市場當紅的PCB、銅箔基板（CCL）所需關鍵原料，涵蓋銅箔／基板、玻纖布、環氧樹脂等，都是相關原料全球前三大供應商。隨AI熱潮推升PCB、CCL供給告急、報價漲聲不斷，全球大搶料，南亞成為市場當紅炸子雞。

近期PCB、CCL成為市場追捧焦點，不僅CCL大廠台光電股價一度站上千元，金居、欣興等大廠也受惠AI熱潮與產業旺季將至，成為台股領頭羊。

業界看好，南亞掌握PCB、CCL所需關鍵原料優勢，將扮演台塑集團大翻身衝鋒第一棒，助攻集團邁向新藍海。

南亞先前受制於石化本業市況低迷，三大法人頻頻出脫，惟投信領先嗅到其掌握AI關鍵原料優勢，上周四、上周五連兩天進場卡位，共計買超逾5,500張，是近期罕見大手筆連續買超。南亞上周五股價收33.65元、漲1.25元，並爆出逾9萬張大量，為該公司史上單日成交的第三大量。

南亞營收比重以電子材料為大宗，占比逾四成，若加上環氧樹脂，相關產品比重可能超過五成。近期同屬台塑集團的載板大廠南電已先獲得市場按讚，看好AI應用推升PCB市況，法人看好在南電、南亞科、台灣必成等集團成員帶動下，整體電子材料占營運比重可能再挑戰歷史新高。

南亞董事長吳嘉昭已於今年股東會宣示，將投資逾200億元，鎖定電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品，以及健康應用醫材等三大產業發展轉型。業內認為，南亞大投資就是看準了這波AI熱效應。

南亞說明，發展高階電子材料的項目，從玻纖絲到樹脂、銅箔、基板、電路板，發展上下游超低介電、超低損耗等產品，應用在5G／6G通訊與AI伺服器等，並將開發一系列電子級化學品與半導體用材料。

法人指出，台塑四寶中，南亞有電子材料事業護體，是四寶現階段表現相對穩健的公司。南亞日前公布第2季稅後淨損41.18億元，上半年稅後淨損36.65億元，公司說明，第2季較首季轉虧，主因台塑石化等轉投資收益較首季不利， 且新台幣對美元匯率急速升值，出現高額匯兌損失所致。

若排除業外不利因素，南亞第2季本業仍獲利13.1億元，明顯優於首季，即反映AI產業擴大投資，相關材料需求持續成長，使得電路板等電子材料產品利潤提高；加上關稅暫緩期內急單貢獻，帶動各產品銷售量及獲利增加。

AI 南亞科 台塑集團

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