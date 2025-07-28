亞洲生技大會／智慧照護 強攻四大應用
宏碁（2353）集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮表示，健康醫療是未來矽文明發展的重中之重，而台灣推動生技發展有許多強項，包括人才與產業利基，若結合藝文量能，將可望發展出台灣特有的「CATs」價值。
亞洲生技大會近日舉行的論壇中，也特別聚焦數位健康與智慧醫療技術，邀請多位來自軟體與硬體科技領域的企業、政府代表，分享最新布局、趨勢與商機。
施振榮指出，台灣具備生物與科技兩大領域的頂尖人才，同時有資通訊（ICT）與健康醫療的產業利基，若結合台灣藝文能量來打造文化平台，屆時將可「Taiwan CATs Charming the World」，以國際市場來實現台灣價值。
施振榮說明，所謂「CATs」其實是指「Culture」（文化）、「Art」（藝術）及「Technology」（科技），藉由台灣「貓群」來展現東方矽文明對全世界的魅力。
施振榮表示，台灣在全球科技業頭角崢嶸，關鍵在於從「垂直整合」轉型為「垂直分工」的產業模式，並以此開啟全新的技術典範。
衛福部健保署署長石崇良指出，隨著智慧醫療及人工智慧發展的逐漸普及，健保署借助民間技術，近年已與民間App及Google合作，透過AI與健康大數據預測糖尿病風險，實踐以人為本的數位健康願景，打造永續、智慧、整合的照護體系。
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