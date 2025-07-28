亞洲生技大會／區域合作論壇 十國參與

2025亞洲生技大會順利落幕，今年大會與外貿協會共同舉辦區域合作論壇，邀請國際生技協會聯盟、澳洲、韓國、美國、日本、荷蘭、菲律賓、加拿大、印度與新加坡等歐美亞逾十國代表，共同探討生技產業區域合作。

上述多國代表決議，啟動「亞洲區域生技合作工作小組」，在法規、投資、新創育成及臨床試驗等議題互相溝通與合作。

澳洲墨爾本聖文生醫院研究副主任Tam C. Nguyen表示，澳洲臨床試驗生態系統完善，吸引全球生技公司至澳洲進行一期臨床測試，唯有跨國法規協調才能擴大效益；加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處處長敬獵人（Ed Jager）分享該國以AI加速新藥開發和精準診斷的經驗，並承諾將持續深化亞洲夥伴關係。

荷蘭投資局台灣與南韓區的執行局長賴和絲（Mariëlle Lagers）表示，荷蘭十分適合作為亞洲生技業者拓展歐洲市場、成為國際多中心臨床試驗的合作夥伴。

日本生物產業協會（JBA）執行理事塚本芳昭（Yoshiaki Tsukamoto）表示，日本企業期望鼓勵資金能更多投資在創新技術及培育新創公司。

菲律賓宣布將建立生技園區，投入億元美金規模之研發預算，搭配生技相關資源提供優良地理與環境條件，期待吸引更多的生技企業。