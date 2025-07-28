亞洲生技大會 催動千億商機

亞洲生技大會昨（27日）圓滿落幕，今年展會聚焦創新科技、投資合作與區域協作，成功促進跨國法規協和、臨床試驗與國際投資，台灣將與全球各主要國家啟動生醫大合作，AI醫療應用、GLP-1等領域最受矚目，將拉動千億元商機。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，本屆共有超過700位國際專家來台參與，看好台灣新藥研發合作機會，澳洲、日本、美國、加拿大等國參與度亦顯著提升。

其中，投資與創新兩大論壇吸引Illumina Ventures、Syncona等知名國際創投參與，包括AI在醫療與藥物開發的應用、細胞治療及CDMO、GLP-1藥物的擴大應用等，都成為全球焦點。

亞洲生技大會主辦單位台灣生物產業發展協會表示，本屆大會以「掌握亞洲生技新契機」（Next Wave of Biotech Opportunities）為主題，並以產業上中下游分別劃分23個展區，總計匯聚來自19個國家代表團、850個參展廠商、超過2,200攤位，吸引來自50國生技專業人士，創下近14萬參觀人次。

投資論壇吸引Illumina Ventures、Syncona等知名國際創投參與，30家高潛力新創企業展示腫瘤學、細胞治療與新型藥物傳輸技術，促成多項併購與授權的未來合作。

創新論壇則聚焦前沿技術，如AI驅動的藥物開發、細胞治療及CDMO、AI智慧醫療、GLP-1藥物在心血管疾病、減重與糖尿病管理的應用及ADC藥物等都備受矚目。

台灣亞洲生技大會作為全球生技產業橋樑的影響力，今年的商機媒合會（BIO Partnering），較去年增加15%，共有超過8,800場次商機媒合邀請，澳洲、美國、加拿大、比利時等國家亦特別舉辦論壇暨商洽會；外貿協會也首次於亞洲生技大會期間，舉辦醫材保健美容商談會，預計可帶動超過百億元的合作商機。

李鍾熙表示，除了大會論壇外，今年許多衛星活動十分熱絡，如國家生技園區（NBRP）和比翼和秀傳的Demo Day串聯創新創業，以及阿茲海默症論壇、加速癌症治療論壇、美國與中華藥典生物藥品規範論壇及次世代益生菌論壇等都有很多進展，未來將不限於傳統醫藥領域，擴大其他領域的展出與參與。

展望2026年亞洲生技大會，李鍾熙除了期望再創高峰外，他表示，明年新增農業生技與綠色科技展區，並結合更多衛星活動，持續深化國際聯盟，實現「健康亞洲」的願景。