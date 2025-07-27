點子農場／AI智慧體的未來

今年是他創業的第二年。放棄了千萬年薪的工作，還自掏腰包投入2,000萬元到公司。再加上其他股東的資本，8,000萬的資金像是一支火把，點亮了這場冒險，也注定會在不遠的未來燃盡。他預估，照這樣的燒法，大概也只能再撐一年。

他曾經帶領一家年營收破百億的科技企業，一聲令下千人動，坐擁資源、名片厚重。但現在，他帶著不到30人的團隊，親自處理每一份簡報、每一次募資簡訊，還要忍住焦慮，每月如期把薪水匯進創業夥伴的戶頭。

我問他，這樣值得嗎？他沒什麼修飾地回答：「每天醒來，我都不知道明天在哪裡。但我知道，這條路，咬牙也要走下去。」他說，有些信仰不是因為確定會成功才相信，而是因為它點燃了生命中唯一還會讓你興奮的念想。

他說，AI的未來，比當年網際網路興起還更可怕也更可愛。「這種規模的機會，100年也不會出現一次。我再活十輩子，怕也遇不上第二次。」他近60歲的臉上閃著16歲少年才有的興奮。

我突然想起一個黑色笑話。某次戰場上，一支小隊被包圍，補給斷絕，指揮官為了激勵士氣，告訴大家：每殺一個敵人，獎1萬元。結果其中一位士兵眼睛一亮，開心得像看到金礦，喊著：「滿山滿谷的黃金啊！」創業也一樣，危險與機會總是一體兩面相生相隨，有人看到絕望有人看到希望。

我說，馬斯克和貝佐斯當年也和他一樣。他們都曾放下原本錦衣玉食的人生，只因他們看到了另一個宇宙的入口。那時候的網路公司動輒年成長數百倍，現在的AI，已經不只是另一個產業，而是下一個文明。

他笑著點頭，開始介紹他的產品。一種活性的AI應用平台，針對目前人工智慧還無法精準處理的任務，結合記憶、目標設定與語境理解。他說，那不是一個「聊天機器人」，而是一個可以陪你完成工作、代你學習資料、幫你整理知識，甚至提醒你開會與結案的智慧型數位生命體。

我聽著，突然理解，他講的正是現在全球最火熱的名詞之一：智慧體（Intelligent Agent）。

智慧體只是冷冰冰的程式，而是開始具備「任務感」的AI。它們不只是被動等待提問，而是可以主動完成一整串流程。比如，只要告訴它：「我想開一場讀書會」，它就能整理出一本書的各章節重點、設計活動，甚至寄信邀請參加者、生成活動文宣，全部一氣呵成。

未來每個人都會擁有一個與自己風格與思維同頻的AI智慧體。它知道你偏好什麼樣的語氣、閱讀什麼類型的書、工作節奏與時間表，甚至記得你去年曾問過某個問題。它會悄悄地提醒你，是不是該回頭想想當初沒完成的夢想。

我們正在見證一種全新的智慧模式誕生，它不是模仿人類，而是與人類共生。

有人說，智慧體會像下一代的作業系統，但我更覺得，它們將像下一代的「影子」。在人類還沒說出口之前，已經預測並陪伴；在我們還沒做決定之前，已經幫忙整理選項與後果。

我們聊完的隔天，AI產業的龍頭公司Open AI就宣布推出最新的智慧體產品。那一刻，我忽然明白，智慧體這場革命已經悄悄開始。只是有人還站在山腳觀望，有人已經爬上山，急著去擁抱自己所看到的黃金未來。