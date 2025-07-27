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智慧經營／鋒裕匯理投信總經理黃日康 拚ESG 致力責任投資

經濟日報／ 張瀞文
鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，鋒裕匯理不但力行ESG，也將持續致力於責任投資，在台灣推出多檔相關產品。鋒裕匯理／提供
鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，鋒裕匯理不但力行ESG，也將持續致力於責任投資，在台灣推出多檔相關產品。鋒裕匯理／提供

雖然美國總統川普不愛ESG，但歐洲資產管理公司仍堅持做對的事，不會因為川普政策而降低標準。鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，鋒裕匯理不但力行ESG，也將持續致力於責任投資，在台灣推出多檔相關產品。

堅持永續意外拿下大單

金融時報報導，英國退休基金「人民退休金（TPP）」在今年2月將280億英鎊的部位撤出美國道富公司（State Street），轉向鋒裕匯理及景順，因為道富不再積極支持ESG。TPP是英國大型退休金之一，參與人數接近700萬人，且規模快速成長，預估到2030年將成長到600億英鎊。

TPP目前的資產規模達330億英鎊，原本都委由道富操盤，但在川普贏得美國總統大選後，許多美國大型資產管理公司對ESG的重視也跟著降低。因此，TPP將200億英鎊改而委託鋒裕匯理代操，管理「全球股票指數氣候組合策略」；80億英鎊委託景順，負責固定收益；道富代操的金額則只剩50億英鎊。

鋒裕匯理突然獲得來自於TPP這個大型退休基金的大單，公司員工自然很興奮，也很高興在氣候變遷投資受到肯定。黃日康指出，鋒裕匯理資產管理是歐洲最大、全球前十大資產管理公司，也是責任投資（RI）的先驅之一。

黃日康指出，早在2006年，鋒裕匯理就簽署聯合國責任投資原則（UN PRI），是第一批簽署的資產管理業者，近年也連續獲得PRI評鑑最高評級。到2024年底為止，鋒裕匯理仍然為歐洲最大資產管理公司，所管理的資產達2.2兆歐元，其中責任投資金額超過9,800億歐元，責任投資規模名列全球前三大。

鋒裕匯理認為，永續的未來需要全球跨領域動員與合作，因此繼2023年推出責任投資觀點報告書之後，2024年再接再厲，推出亞洲責任投資觀點報告書，詳細分析亞洲各國綠色科技、氣候政策與責任投資實務的相關挑戰及發展機會，為永續投資決策提供深入詳盡的參考觀點。報告中提到，台灣在2022 年宣布淨零排放承諾，聚焦法規架構和科技發展，支持永續發展目標。

發行全台首檔綠債基金

鋒裕匯理不只為法人進行ESG相關投資，也為一般投資人設計ESG相關產品，著眼於投資人不應被短期的不確定而分散注意力，而應該保持長期關注在重要的議題，透過投資來鼓勵企業做正確的事。

黃日康表示，在台灣，鋒裕匯理投信領先業界，發行全台首檔全球投資等級綠色債券基金、新興市場綠色債券基金、全球淨零碳排企業債券基金等。如果加計鋒裕匯理的境外基金，則鋒裕匯理在台核備的ESG基金，至少12檔，與同業相較名列前茅。

這些ESG基金會定期揭露ESG投資策略與比重，包括ESG投資比重、ESG評等各級別及各ESG產業或主題比重，以及基金平均ESG分數，讓投資人清楚了解自己的投資內容。

ESG 退休金

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