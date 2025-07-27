快訊

中職／曾率獅隊寫17連勝紀錄 大橋穣辭世享壽79歲

影／新竹縣溯溪驚傳意外 五峰雙龍瀑布45歲教練不幸溺水亡

亞洲生技大會落幕創14萬人潮 有望帶動千億合作商機

中央社／ 台北27日電
2025亞洲生技大會27日落幕，主辦單位亞洲生技大會表示，此次共匯聚19個國家代表團、850個參展廠商、超過2200個攤位，創下近14萬參觀人次。（亞洲生技大會提供）中央社
2025亞洲生技大會27日落幕，主辦單位亞洲生技大會表示，此次共匯聚19個國家代表團、850個參展廠商、超過2200個攤位，創下近14萬參觀人次。（亞洲生技大會提供）中央社

一年一度2025亞洲生技大會今天落幕，主辦單位亞洲生技大展表示，今年匯聚19個國家代表團、850個參展廠商、超過2200個攤位，創下近14萬參觀人次；展會聚焦創新科技、投資合作與區域協作，促進跨國法規對接、臨床試驗與國際投資，有望帶動未來新台幣千億元合作商機。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年吸引超過700位國際專家來台參與，看好台灣新藥研發合作機會，澳洲更有24家公司與會；日本、美國、加拿大等國參與度也顯著提升。

李鍾熙指出，台灣亞洲生技大會做為全球生技產業橋樑的影響力，今年商機媒合會較去年增加15%，共有超過8800場次商機媒合邀請，澳洲、美國、加拿大、比利時等國家也特別舉辦論壇暨商洽會。外貿協會也首次於亞洲生技大會期間，舉辦醫材保健美容商談會，預計帶動超過百億元的合作商機。

投資論壇也吸引知名國際創投參與，30家高潛力新創企業展示腫瘤學、細胞治療與新型藥物傳輸技術，促成多項併購與授權的未來合作。

創新論壇則聚焦前沿技術，如AI人工智慧驅動的藥物開發、細胞治療及CDMO（藥品委託開發暨製造服務）、AI智慧醫療、GLP-1藥物在心血管疾病、減重與糖尿病管理的應用及ADC（抗體複合體藥物）等都備受矚目。

李鍾熙表示，除了大會論壇外，今年許多衛星活動十分熱絡，如國家生技園區（NBRP）和比翼、秀傳的Demo Day串聯創新創業，以及阿茲海默症論壇、加速癌症治療論壇、美國與中華藥典生物藥品規範論壇及次世代益生菌論壇等都有進展，未來將不限於傳統醫藥領域，擴大其他領域的展出與參與。

展望明年，李鍾熙說，除了希望再創高峰外，明年將新增農業生技與綠色科技展區，並結合更多衛星活動，持續深化國際聯盟，實現「健康亞洲」的願景。

生技產業

延伸閱讀

桌球／WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽 鄭怡靜晉決賽拚生涯第2冠

正待審核！特斯拉稱智能輔助駕駛年內在大陸上路

大陸倡設全球AI合作組織 總部擬選址上海

馬克宏：法國將承認巴勒斯坦國 9月聯合國大會宣布

相關新聞

新北泰山青年社宅年底完工 侯友宜：將招租210戶

新北市長侯友宜27日至泰山中山段青年社會住宅新建統包工程視察，他表示，新北市社會住宅如火如荼地興建中，目前興辦達3.6萬...

華航、長榮航及星宇航空上半年買新機 砸近3,000億

疫情改變許多消費者出國搭機喜好，豪華經濟艙、商務艙需求增加，為迎合市場需求，華航、長榮航及星宇航空今年上半年陸續宣布採購...

企業內部協同 落實ESG

全球愈來愈關注環境、社會與公司治理（ESG）議題，各國政府致力協助企業因應氣候變遷、提升資訊透明度並促進永續發展。然而，...

澄清天文數字舉債投資美國非事實 中油：開拓油源做最有利決策

有關外界質疑台灣中油將以天文數字舉債投資美國，台灣中油昨（25）日鄭重澄清，為追求永續經營，長期以來以固守本業為基礎，持...

企業生日快樂／訊聯 開創再生醫學新賽道

訊聯集團是台灣第一個新生兒幹細胞品牌、第一家精準健康與數位科技上市櫃企業，創下很多「業界第一」。訊聯生技1999年創立，...

企業生日快樂／訊聯洞見先機 衝刺生技製藥

訊聯生技董事長蔡政憲最近看了一部紀錄片「造山者」，內容談的是台灣半導體業在半世紀之前，由一群充滿理想的科學救國主義者經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。