亞洲生技大會落幕創14萬人潮 有望帶動千億合作商機

一年一度2025亞洲生技大會今天落幕，主辦單位亞洲生技大展表示，今年匯聚19個國家代表團、850個參展廠商、超過2200個攤位，創下近14萬參觀人次；展會聚焦創新科技、投資合作與區域協作，促進跨國法規對接、臨床試驗與國際投資，有望帶動未來新台幣千億元合作商機。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年吸引超過700位國際專家來台參與，看好台灣新藥研發合作機會，澳洲更有24家公司與會；日本、美國、加拿大等國參與度也顯著提升。

李鍾熙指出，台灣亞洲生技大會做為全球生技產業橋樑的影響力，今年商機媒合會較去年增加15%，共有超過8800場次商機媒合邀請，澳洲、美國、加拿大、比利時等國家也特別舉辦論壇暨商洽會。外貿協會也首次於亞洲生技大會期間，舉辦醫材保健美容商談會，預計帶動超過百億元的合作商機。

投資論壇也吸引知名國際創投參與，30家高潛力新創企業展示腫瘤學、細胞治療與新型藥物傳輸技術，促成多項併購與授權的未來合作。

創新論壇則聚焦前沿技術，如AI人工智慧驅動的藥物開發、細胞治療及CDMO（藥品委託開發暨製造服務）、AI智慧醫療、GLP-1藥物在心血管疾病、減重與糖尿病管理的應用及ADC（抗體複合體藥物）等都備受矚目。

李鍾熙表示，除了大會論壇外，今年許多衛星活動十分熱絡，如國家生技園區（NBRP）和比翼、秀傳的Demo Day串聯創新創業，以及阿茲海默症論壇、加速癌症治療論壇、美國與中華藥典生物藥品規範論壇及次世代益生菌論壇等都有進展，未來將不限於傳統醫藥領域，擴大其他領域的展出與參與。

展望明年，李鍾熙說，除了希望再創高峰外，明年將新增農業生技與綠色科技展區，並結合更多衛星活動，持續深化國際聯盟，實現「健康亞洲」的願景。