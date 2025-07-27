華安巴金森氏症口服新藥一期臨床試驗達標 將赴美申請二期臨床

華安醫（6657）近日公告，自主開發治療巴金森氏症口服新藥ENERGI-F705PD，取得一期臨床試驗結果，顯示具有良好的安全性與耐受性，並且初步證實可提高細胞內ATP能量。華安正加速準備提交美國二期臨床試驗相關申請書件，目標希望今年底前開展ENERGI-F705PD治療巴金森氏症的二期臨床試驗。

華安表示，ENERGI-F705PD一期臨床試驗為隨機分配、雙盲、賦形劑對照及多劑量設計，旨在評估於健康受試者之安全性、耐受性及藥物動力學。今年5月在臺北醫學大學附屬醫院完成24人收案，並於25日取得試驗數據分析結果。

一期試驗結果確認ENERGI-F705安全性無虞，並成功驗證緩釋口服劑型、以及具有提升人體ATP之功效。本次結果有助下一階段的臨床研究設計與規劃，公司會儘快提出二期臨床申請，進一步驗證對巴金森氏症病患之療效。

華安表示，巴金森氏症為一種神經退化性疾病，其成因主要是缺乏神經傳導物質多巴胺，造成一種特定蛋白質α-synuclein（α-突觸核蛋白）的不正常累積，導致身體出現不同症狀，包括靜止性顫抖、僵直、身體動作不協調及晚期癡呆等。該疾病的初期並不容易診斷，且症狀都是持續漸進性的惡化，可長達數十年，現行的藥物治療大多藉由增強腦部多巴胺系統功能，以控制症狀或缓解一些運動異常，尚無有效可治癒藥物。

華安透過獨特ENERGI藥物研發平台開發出的ENERGI-F705PD新藥，為一創新「抗α-突觸核蛋白」療法，能提高細胞內ATP能量做為生物助溶劑（hydrotrope），以減少α-突觸核蛋白的堆積，同時啟動細胞自愈機制，達到治療目的。

華安指出，國際知名藥廠Novartis曾以高逹15億美元的授權金與里程碑金，收購Neuropore旗下僅在一期臨床試驗的巴金森氏症藥物，顯見對該市場有極高期待。有鑑於巴金森氏症藥物市場規模持續成長，有助推升國際授權潛在商業價值，華安對推進ENERGI-F705PD美國二期臨床試驗抱持樂觀期待，不排除啟動授權洽談，加速商化腳步。

根據The Grainy Insights市調報告指出，全球巴金森氏症患者超過1,000萬人，2022年治療巴金森氏症市場規模達58.7億美元，預估至2030年可達121.5億美元，年均複合成長 9.5%。