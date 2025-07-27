新北泰山青年社宅年底完工 侯友宜：將招租210戶

新北市長侯友宜27日至泰山中山段青年社會住宅新建統包工程視察，他表示，新北市社會住宅如火如荼地興建中，目前興辦達3.6萬戶，其中五股、泰山、林口區就有6,182戶。泰山中山段青年社會住宅未來可提供210戶住宅單元，並設置非營利幼兒園、公共托育與托老中心，打造生活機能完善的全齡友善社區。

侯友宜說，該社宅距捷運丹鳳站與機場捷運泰山貴和站，步行僅需約7分鐘，且鄰近輔大生活圈，交通十分便利，工程預計在今年底能完工，對泰山地區民眾的住宅需求有很大的助益。

泰山青社宅位於明志路三段貴和廣場旁，基地面積約3,468平方公尺，由市府藉工業區變更回饋取得土地後自主興建，規劃地上15層、地下3層的1幢2棟設計，並導入綠建築銀級標章、智慧建築合格級標章與通用設計標章，與鄰近貴和廣場串連共融，形成具開放性與社福整合的社區空間。全案預計於114年下半年完工，年底辦理招租，採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群，讓市民安居樂業。

城鄉局補充，新北市透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦社會住宅，其中泰山區其他規劃跟興建中的社宅將再增加1,609戶；未來五股、泰山、林口總共將增加2,925戶社宅，總量會達到6,182戶，逐步落實居住正義。

另外，泰山青社宅增設非營利幼兒園，將規劃2歲專班1班、3歲至小學前3班，共4班，可收托88名幼生。市府利用自辦社宅、學校餘裕空間及公益捐贈回饋空間等，持續增設公共化幼兒園，113學年度全市公共化比率達39.49%，114學年度預計將再增加30班、收托774人，減輕家長們的育兒負擔。