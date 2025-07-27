迎中秋商機提前3個月備戰 4大超商齊拚預購成長

今年中秋節落在10月，送禮與採購熱潮已提前發酵，超商4大通路皆提前自6月下旬至7月陸續啟動中秋預購布局，從名店聯名、迷你分量、辦公室團購到即烤肉品，超商業者主打分眾商品與社群經營，拚中秋檔期雙位數成長。

統一超指出，中秋節全檔期有閏月豬腳、父親節助攻及中秋節連假加持，逾7000家門市串聯i預購、i划算電商平台與會員經營；而旗下「預購誌」長期扮演節慶採購的主要通路角色，預購提前開檔，也有助於企業與家庭提早規劃送禮，其中鎖定企業送禮的中秋預購，今年更從6月24日就提前發動。

統一超表示，今年預購誌網羅超過50款禮盒，涵蓋名店月餅、創新聯名及趣味包裝，希望能搶攻不同世代的需求。

另今年適逢農曆閏6月，看準閏月送豬腳習俗，統一超除月餅預購外另闢戰場，搶攻孝親商機，門市預購推豬腳禮盒，預估閏月豬腳整體業績有望再創新高，較前年閏2月檔期成長逾2成，也為中秋預購檔期提前暖身。

全家表示，為了提前搶攻節慶贈禮與日常送禮商機，今年提前3個月啟動中秋預購。

全家觀察，中秋糕餅市場的中式餅類占比約3成，尤以中秋前後為年度銷售最旺季節，糕餅銷售趨勢朝向分眾化、年輕化與日常化趨勢發展；今年中秋預購提前3個月啟動，首波以蛋黃酥搶市，推出逾百款商品，更跳脫傳統月餅框架，推出結合蛋黃酥風味的生乳捲、泡芙與費南雪等創新點心，試圖做出市場區隔。

全家在首波中秋預購推出後帶動買氣，其中以小潘鳳凰酥、不二坊蛋黃酥等傳統名店最受青睞。

全家也表示，中秋預購由型錄預購與Line群組「全+1社群電商」雙軌並行；Line群組成熟客預購關鍵推力，店長長期透過店舖Line群組深化客情經營，並於Line社群團購推播中秋商品資訊、揪團合購與即時互動，進而提升預購業績與顧客參與感。

全家指出，隨中秋將至，企業與家庭送禮需求逐步升溫，預期將再推升一波買氣，整體業績有望年增2成。

萊爾富指出，今年中秋節在10月6日登場，時序雖比去年晚，但送禮風潮已提前升溫，自7月中旬即啟動中秋預購，不僅要卡位企業送禮與家庭備禮潮，也因應節慶銷售與國慶連假的疊加效應，提前備貨、穩定物流，力拚中秋整體營收年增10%。

為吸引不同客群，萊爾富今年中秋預購主打4大亮點，包括攜手知名品牌、在地名店；推出對應小家庭的小分量月餅禮盒；價格M型化明顯，從百元高CP值禮盒到千元頂級款皆有布局；再來是多元化組合，今年也拓展在地伴手禮、風味點心等。

數位會員經營方面，萊爾富表示，運用會員經營與數位整合，全力強化中秋節預購效益；透過會員分級制度提供差異化回饋，提升會員參與度與轉換率，成為預購成效背後的重要支撐。

OK超商表示，今年中秋在10月，適逢閏6月與國慶連假銜接，為掌握早鳥送禮與企業採購需求，今年預購時程提前於8月展開，結合社群推動會員專屬團購，搶攻中秋前第一波預購熱潮。

OK超商預估，今年中秋預購會員早鳥，聚焦2大主力，包括辦公室甜點團購與烤肉小資組合；中秋整體預購檔期業績可望成長10%以上，其中以辦公室團購與Line會員轉單為關鍵成長動能。