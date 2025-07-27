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70坪倉庫起家 「增站運籌」布局美國開倉儲連鎖平台首例

中央社／ 台北27日電

負責倉儲管理的阿姨接過揀貨單後，迅速推著行動貨架前往指定區域揀貨，接著依據客戶需求貼上條碼，或是綁上精緻蝴蝶結，並將商品與文宣一併裝箱，最後交由物流車出貨。不到半小時，一筆來自中小企業電商的訂單便順利完成。

這套看似流暢的作業流程，其實是台灣新創公司「增站運籌」歷經2年磨練、從零打造的智慧倉儲控管系統成果。如今，增站運籌即將進軍美國，成為台灣首家布局美國市場的倉儲連鎖平台業者。

增站運籌創辦人兼執行長張賀翔接受中央社專訪，談起當年創業契機很簡單，他看到超商包裹堆積如山，背後衍生的揀貨需求，便向父母租借70坪倉庫管理起步，開始動腦筋撥算倉儲管理這門生意。

一頭栽入倉儲事業後，才發現這個傳統產業普遍毛利偏低。雖有倉儲業者導入倉儲管理系統（WMS）提升效率，但受限資金與規模，新系統早已變成老古董，有的甚至只有一間小小倉儲空間，發揮不了規模效益。張賀翔看準倉儲業痛點，決定做起「軟硬體整合」，打造一站式智慧倉儲服務業。

張賀翔帶領增站運籌團隊，設計出整合線上軟體、線下倉儲的智慧倉控系統，透過應用程序接口（API）串接各大電商、物流等業者平台後台，只要電商平台收到訂單，系統便能彙整訂單、啟動出貨程序，為電商企業主省下20萬至50萬元的對接系統建置費用。

傳統作法上，需要把電商的訂單資料對接到物流業者的後台，「現在只需要一鍵，就可以把客人的資本資料，在倉儲自動排程排序，相同類似產品也會排在一起」，張賀翔說，加速倉儲作業的關鍵是API串接，「沒有用API就沒有競爭力」。

面對AI浪潮，增站運籌也積極導入智慧化應用，包括生成式AI對話功能，可查詢訂單、修改貨品資訊、了解庫存或進行平台串接設定；以及開發AI機器人應用，透過大量訂單資料、處理環境與打包動作影片，訓練倉儲機器人，規劃明年導入後可提升撿貨的效率。

有別於傳統倉儲物流，透過獵地壯大經濟規模的商業模式，增站運籌改以「加盟」形式，結盟各地中小倉儲業者，形成點對點遍佈北部、中部地區的衛星倉網絡。

張賀翔說，這種輕資產模式，不僅減輕公司資本壓力，也能迅速擴張據點與市場。

今年5月，增站運籌獲選經濟部台灣新創企業代表，赴美參加Select USA新創競賽活動，初登國際舞台即獲國際創投青睞，成功獲得400萬美元投資。這筆資金將運用在拓展美國市場，增站運籌預計年底在美國成立辦公室，並在北加州設立倉儲。

張賀翔指出，美國約9成貨品是依賴外國進口，隨著台灣零售、食品和電子零組件等業者赴美投資，未來規劃結合當地的物流和倉儲業者，打造穩定、發貨快速的衛星倉儲加盟。

「當台灣半導體、零售業供應鏈都在前進美國路上，增站運籌當然要參與，發揮最後一哩路的關鍵角色」，張賀翔雄心壯志地擘劃海外版圖。

美國 電商 平台

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