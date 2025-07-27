關稅不明與氣候挑戰 糕餅業提前備戰搶早鳥訂單

因今年農曆出現「閏6月」，中秋節延至10月初，加上近期關稅不明，糕餅業者自7月起提前備戰，希望提前接單，搶攻早鳥商機；從口味創新、品牌聯名、價位分級到門市現烤拚新鮮，各家加快布局，力拚搶食百億元中秋送禮商機。

對於今年中秋買氣，郭元益與微熱山丘皆持保守以對，期望能有雙位數成長。大黑松小倆口第2代接班人邱義榮直言，關稅未明朗、7月雨勢頻繁，使遊覽車出團受阻、新台幣升值也影響國際觀光客來台意願，恐怕拖累伴手禮業績，業者須提前接單，以降低市場變數帶來的風險。

百年品牌郭元益在7月14日提前舉辦中秋節記者會，今年首度攜手百年品牌森永牛奶糖，並將郭元益的長銷冰沙餡餅結合森永牛奶糖推新品，希望在中秋市場注入新意，也打破過去3年主打頂級蛋黃酥的產品策略。

郭元益第5代接班人、副總經理郭建偉表示，蛋黃酥近年為中秋熱銷主力，郭元益3年前推出頂級蛋黃酥後，陸續優化製程與口味；不過他觀察，蛋黃酥話題熱度略有下降，因此今年與森永牛奶糖聯名，盼吸引年輕族群，也為森永首次與台式糕餅業者合作。

除了深耕國內市場，郭元益也布局海外。他說，目前海外市場營收占比約1成，近年以美國、澳洲、日本為主，以美國銷售最佳，主打鳳梨酥與珍奶酥，出口通路以經銷商為主，雖面臨關稅因素，整體出貨未受明顯影響。郭建偉說，對今年中秋買氣持「正向保守」態度，目標檔期成長10%。

微熱山丘執行長施宏漳指出，企業訂單營收約占中秋整體檔期一半，雖多數企業對下半年景氣保守看待，但他認為，送禮市場預算仍不會縮減，業績要拚10%成長。

施宏漳表示，近期確實面對原物料成本持續上漲壓力，特別是可可脂今年就大漲2倍，微熱山丘大部分用料如水果醬、奶油等天然原料，也受到氣候變遷影響成本，而大量使用的鳳梨醬，鳳梨就因天氣關係減少產量，進而推升市場價格。

他說，微熱山丘已連2年未調漲售價，目前仍自行吸收成本壓力，因為中秋與農曆過年為剛需市場，未來將視原料波動調整策略。

另外，觀察到送禮市場趨勢已明顯轉變，年輕族群偏好更具創意與多元性的產品，並呈現M型化消費趨勢。微熱山丘今年打破以往僅販售鳳梨酥，或是月餅加鳳梨酥或蘋果酥的組合，推出更多產品組合，也將產品價位分級，基本款約落在500至600多元，也推出1000元以上高端商務禮盒。

他指出，過去高單價禮品多由酒類或乾貨主導，如今烘焙業者也能切入這塊市場。

大黑松小倆口第二代接班人邱義榮原在2020年退居幕後，今年2月回鍋擔任總經理，展開組織調整與品牌重整。他強調，烘焙業核心就是拚「新鮮」，讓顧客拿到剛出爐、熱騰騰產品，才能提升體驗與購買意願。

邱義榮指出，目前人氣蛋黃酥品牌多強調現場製作，以凸顯新鮮感。大黑松小倆口早在多年前即於門市導入現烤服務，每逢中秋常吸引顧客排隊搶購，今年預計於3家門市續推現烤產品。

他認為，今年因關稅和天氣等因素，整體中秋買氣恐不如預期，糕餅業者勢必要提前接單布局，才能搶占先機。