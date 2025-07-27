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華航、長榮航及星宇航空上半年買新機 砸近3,000億
疫情改變許多消費者出國搭機喜好，豪華經濟艙、商務艙需求增加，為迎合市場需求，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）今年上半年陸續宣布採購新機，三家加碼總金額近新台幣3,000億元。
華航目前共訂購28架A321 neo，已交付17架，預計2027年交付完畢。另外將引進24架787、十架A350-1000客機、十架777-9客機及四架777-8F貨機，預計2029年起陸續交付。
針對未來需求，華航6月董事會通過評估買或租五架A350-900，另外租進八架A321 neo客機，兩筆交易預計總金額約22億美元。
長榮航空尚有八架787-9與五架787-10預計2029年以前交付完成。今年3月長榮航宣布加訂六架長程A350-1000和三架A321neo，合計金額約31億美元。總計2027年起將陸續引進18架A350-1000；2029年起陸續引進15架A321 neo客機。
星宇航空今年6月宣布採購十架A350-1000，總金額上看40億美元。
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