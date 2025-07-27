聽新聞
0:00 / 0:00

華航、長榮航及星宇航空上半年買新機 砸近3,000億

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

疫情改變許多消費者出國搭機喜好，豪華經濟艙、商務艙需求增加，為迎合市場需求，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）今年上半年陸續宣布採購新機，三家加碼總金額近新台幣3,000億元。

華航目前共訂購28架A321 neo，已交付17架，預計2027年交付完畢。另外將引進24架787、十架A350-1000客機、十架777-9客機及四架777-8F貨機，預計2029年起陸續交付。

針對未來需求，華航6月董事會通過評估買或租五架A350-900，另外租進八架A321 neo客機，兩筆交易預計總金額約22億美元。

長榮航空尚有八架787-9與五架787-10預計2029年以前交付完成。今年3月長榮航宣布加訂六架長程A350-1000和三架A321neo，合計金額約31億美元。總計2027年起將陸續引進18架A350-1000；2029年起陸續引進15架A321 neo客機。

星宇航空今年6月宣布採購十架A350-1000，總金額上看40億美元。

華航 長榮航空 星宇航空

延伸閱讀

華航、長榮航及星宇航空北美線大進擊 加速開拓商機

俄羅斯客機墜遠東48死 黑盒子尋獲待查失事原因

俄羅斯50年客機墜森林 49人全罹難 空難原因待查

阿聯酋航空佈署新一代波音777客機 往返杜拜至馬德里

相關新聞

華航、長榮航及星宇航空北美線大進擊 加速開拓商機

讓美國再次偉大（MAGA）」商機，航空三雄下半年北美線大進擊，搶攻東南亞轉機客商機，以現在的市變動，航空三雄認為，未來北...

台水上半年續虧 降漏計畫逾700億自籌增財務壓力

台水近年持續舉債投入自來水工程，利息支出、資產折舊攤提導致虧損逐年擴大，預估今年將再虧損新台幣59億元。根據台水財報，前...

華航、長榮航及星宇航空上半年買新機 砸近3,000億

疫情改變許多消費者出國搭機喜好，豪華經濟艙、商務艙需求增加，為迎合市場需求，華航、長榮航及星宇航空今年上半年陸續宣布採購...

台灣美罩i-Life®奈米微多孔成人口罩 防護力超越 N95

隨著近期台灣疫情升溫，大眾對於口罩的需求與品質日益增加。台灣美罩科技(PerfectDef Technology)推出M...

詹文男X葉素秋 輝瑞大藥廠的數位轉型

疫情衝擊、數位浪潮、AI世代來臨，當企業面臨不確定性與轉型壓力，醫藥產業又該如何因應？數位轉型學院院長詹文男邀請輝瑞大藥...

澄清天文數字舉債投資美國非事實 中油：開拓油源做最有利決策

有關外界質疑台灣中油將以天文數字舉債投資美國，台灣中油昨（25）日鄭重澄清，為追求永續經營，長期以來以固守本業為基礎，持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。