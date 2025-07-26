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《賽車籃球X文藝嘉年華》超跑破百輛 籃球賽秒殺開打

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
此次活動以跨界為主軸，現場展出超過200輛名車與限量超跑。記者宋健生/攝影
此次活動以跨界為主軸，現場展出超過200輛名車與限量超跑。記者宋健生/攝影

由台灣賽車競速競技協會主辦、台中市政府運動局指導的《賽車籃球X文藝嘉年華》26日在台中市中央球場熱鬧登場，活動融合了超跑展示、3對3籃球賽、文創表演與公益捐贈，吸引超過2,000人參與，場面盛大。

此次活動以跨界為主軸，不僅展出超過200輛名車與限量超跑，更舉辦國高中組的三對三籃球賽，共48隊參賽，報名開放即「秒殺」。同時也有氣球小丑互動、原住民舞團、小提琴演出等親子友善節目，打造台中夏日最熱鬧的城市文藝嘉年華。

立法委員楊瓊瓔致詞表示，台中不僅是宜居城市，更是具備「國際運動都市」的潛力，她強調：「中央將於9月9日成立全新的運動部，而台中市早已走在前端。從去年的Formula Drift世界賽，到今天結合賽車、籃球與藝文的嘉年華，展現出台中在運動多元發展上的成果，也吸引來自國內外的高度關注。」

楊瓊瓔進一步指出，運動部的未來核心，宗旨在於「全民運動、運動產業化」，她肯定主辦單位結合愛心公益，現場也捐出新台幣5萬元給社團法人台灣省慈意愛心會，實踐運動結合公益的具體行動。

活動主辦人、台灣賽車競速競技協會理事長洪家宏也分享初衷：「我長期推廣賽車運動，這次希望不只是車展，還能結合籃球與藝文，把不同運動融合在一起。讓更多的民眾能認識賽車，也透過嘉年華形式，觸及更多年齡層與家庭族群。」

洪家宏補充，這次參與車輛中，有多輛全台僅見的稀有限量超跑，還有不少民眾從北中南專程開車來台中參加，可見賽車運動的群眾基礎正逐步建立。

知名YouTuber「湯老師」也以行動支持此次公益活動，他表示：「這樣把籃球、賽車、藝文結合在一起的活動真的很棒！大家的熱情與參與力，證明了台灣對運動的關心與喜愛，也非常感謝政府單位與民間團體的努力，讓我們能在這裡辦出這麼溫馨、充滿活力的活動。」

《賽車籃球X文藝嘉年華》不僅是一場運動與娛樂的匯聚，更是一場展現台中城市能量與未來可能性的創新典範。主辦單位也透露，未來將持續推廣跨界運動與公益結合的活動，期望台中能成為引領全台運動文化的標竿城市。

《賽車籃球X文藝嘉年華》今(26)日在台中市中央球場熱鬧登場。記者宋健生/攝影
《賽車籃球X文藝嘉年華》今(26)日在台中市中央球場熱鬧登場。記者宋健生/攝影
這次參與的車輛中，有多輛為全台僅見的稀有限量超跑，相當吸睛。記者宋健生/攝影
這次參與的車輛中，有多輛為全台僅見的稀有限量超跑，相當吸睛。記者宋健生/攝影
現場也捐出5萬元給台灣省慈意愛心會，實踐運動結合公益的具體行動。記者宋健生/攝影
現場也捐出5萬元給台灣省慈意愛心會，實踐運動結合公益的具體行動。記者宋健生/攝影
國高中組的三對三籃球賽共48隊參賽，報名開放即「秒殺」。記者宋健生/攝影
國高中組的三對三籃球賽共48隊參賽，報名開放即「秒殺」。記者宋健生/攝影

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