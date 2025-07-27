企業內部協同 落實ESG

全球愈來愈關注環境、社會與公司治理（ESG）議題，各國政府致力協助企業因應氣候變遷、提升資訊透明度並促進永續發展。然而，2024年至2025年間「反永續」聲音逐漸浮現，特別是在川普再次執政後，聯邦層面推動「反覺醒」（Anti-Woke）政策，開始削弱企業在ESG方面的投入。

在美國政治環境影響下，部分國際倡議、政策調整其永續步伐。如推動銀行業實現2050淨零排放的「聯合國淨零銀行聯盟（NZBA）」，部分成員如高盛、花旗、摩根士丹利、麥格理等退出倡議。而NZBA於2025年4月將原本嚴格的1.5°C升溫限制目標，調整為較寬鬆的「顯著低於2°C」，這代表容許銀行對某些宣稱有減排計畫的高碳產業，如天然氣、航空、重工業等提供融資。

其次，歐盟執委會2025年提出「歐盟永續簡化綜合套案（EU Omnibus）」，透過合併與修訂現有法規、縮小適用範圍、延後實施期限、簡化供應鏈盡職調查等作法，試圖減輕企業在永續發展報告和供應鏈盡職調查方面的行政負擔，以提升歐洲企業在全球市場競爭力。

反永續聲音並不代表ESG式微，澳洲、新加坡、加拿大等國仍積極推動企業永續發展，國際永續準則理事會（ISSB）今年1月持續發布氣候相關揭露指南，儘管部分國家與區域的ESG政策開始放緩，全球仍有相當力量在推動企業的永續發展。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會IPCC估計，全球每年需投資2.4兆美元於能源領域，才能將全球世紀末升溫控制在不超過工業化時期的1.5°C。此投資金額看似龐大；然而，若遲遲不採取永續行動，最終付出的代價將遠高於成本。

隨著各國永續法規、碳邊境調整機制啟動，未能走向永續與淨零的企業，可能面臨難以合規、市場受限、聲譽減損等外部風險，並帶來財務損失。

儘管當前全球永續發展有波動，但為避免未來出現永續不作為的內外部風險，企業仍需透過永續活動為公司創造價值。永續活動有賴於高層統籌與跨部門合作機制的建構，透過董事會層級設立永續相關委員會，並協調三個關鍵職能部門相互合作：財務、資訊及永續部門。

永續部門可以為財務與資訊部門提供明確的發展目標、衡量指標與具體行動，協助釐清永續工作的重點與實施步驟。永續部門能為財務部門提供潛在永續投資項目建議，協助其評估投資回報與風險，並與資訊部門合作，發掘公司內部流程優化的機會，提升整體營運效率與永續績效。

財務部門可透過建立財務指標與成本效益分析，協助追蹤公司永續行動對財務績效的影響，進而協助永續與資訊部門做出更精準的資源配置與策略判斷。財務部門也能緩解永續相關風險、品牌價值等多元效益進行量化，藉此提供以長期報酬為導向的創新融資建議，甚至探索與第三方合作的融資模式。

資訊部門提供整合且自動化的資料蒐集與管理系統，有助提升永續數據的準確性與即時性。同時透過如「數據池」等集中式資料平台，可讓財務部門取得準確且可信任的數據來評估永續投資成效與風險，證明企業永續行動的經濟價值。

在全球氣候風險日益加劇，但國際推動永續共識卻在此時面臨鬆動之際，企業永續發展正處於關鍵的十字路口，財務、資訊與永續三個職能部門協調合作，是協助企業創造永續活動價值的關鍵。財務部門能評估永續投資報酬率，並提升永續策略可行性；資訊部門提供永續數據收集與管理技術，確保公司永續決策依據精準可靠；永續部門設定明確目標與指標，引導整體方向。

三者協同合作，不僅可強化企業內部決策，也能將永續價值傳遞至供應鏈、研發與行銷等其他部門，推動整體組織轉型，唯有三方共創，才能真正將永續願景落實為具體成果。

（作者是資策會MIC資深產業分析師）