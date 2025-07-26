華航、長榮航及星宇航空北美線大進擊 加速開拓商機

讓美國再次偉大（MAGA）」商機，航空三雄下半年北美線大進擊，搶攻東南亞轉機客商機，以現在的市變動，航空三雄認為，未來北美市場的轉機客只會增加不會減少，未來北美線有望成為航金量最高的航線，加碼布局為未來營運增添新動能。

根據航空業者統計，航空三雄北美航線載客人數，已經有65%為轉機旅客，顯示轉機需求龐大。

北美線成為未來航空業業績成長的新動能，國內的航空三雄全面加碼布局北美線，華航（2610）12月3日再開新航點鳳凰城，成為亞洲第一家直飛這個城市業者；長榮航（2618）10月3日起直飛美國達拉斯，亞洲唯一德州雙航點業者。星宇航空（2646）2026年元月15日開航鳳凰城亞洲業者中「來回皆直飛」。

長榮航空示，在客運市場的布局瞄準亞洲轉機北美市場商機擴大航網布局，長榮航空10月3日起直飛美國達拉斯，成為唯一亞洲區航空公司營運德州雙航點航空業者，10月起長榮航空每周90班直飛北美9大航點，達拉斯預計初期為3班，預計年底就要增加到每天1班，屆時北美航班數會衝到94班，2026年華航、星宇航空瞄準讓美國再次偉大商機各出奇招。

華航昨日宣布將於今年12月3日開航鳳凰城，成為亞洲第一家飛進這個城市的國際航空業者，為美國版圖再添生力軍，華航致力串聯台灣與全球重要產業節點，看好鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮，商務人士日益增加的需求，成為亞洲首家飛航的航空公司，並可經由鳳凰城連接四通八達的航網，延伸至其他美國內陸城市。