快訊

國票金增資樂天3派股東喬不攏 關鍵會議後2大調整浮現

MLB／運動家超級新秀4響砲打爆太空人！狂刷多項新紀錄

中職／兄弟再簽約2洋投！ 新聞稿已開示「一軍規畫無德保拉」

台灣美罩i-Life®奈米微多孔成人口罩 防護力超越 N95

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣美罩推出「i-Life®奈米微多孔專利成人口罩」，標榜防護力超越N95。業者提供
台灣美罩推出「i-Life®奈米微多孔專利成人口罩」，標榜防護力超越N95。業者提供

隨著近期台灣疫情升溫，大眾對於口罩的需求與品質日益增加。台灣美罩科技(PerfectDef Technology)推出MIT「i-Life®可水洗多次使用」成人口罩，標榜防護力超越N95，而且可以水洗重複使用，面對疫情流感免驚。

台灣美罩科技憑藉其n-PTFE專利領先技術，自產MIT「i-Life®可水洗多次使用」成人口罩，其獨特的「奈米微多孔薄膜」技術，孔洞小於PM0.075，氣流阻力小，能徹底解決口罩因長時間配戴造成的悶熱不適，而且可重複水洗多次使用，不僅大幅降低使用成本，更符合環保永續趨勢。

台灣美罩科技表示，這款奈米微多孔專利成人口罩的過濾效果超越N95防護等級，其透氣性更佳，能有效阻擋空氣中99.9%的懸浮微粒、病毒、細菌、飛沫、花粉及粉塵，同時也能抗酒精、油污、油煙、香菸尼古丁、化學液體等，不因濕氣或汙染而減低過濾成效。

另外，奈米微多孔專利成人口罩也通過阻隔血液穿透測試合格，極適用於醫護領域，存放時間比一般口罩更久，在過濾膜未破損情況下，可重複水洗或酒精消毒後再次使用。讓一般民眾甚至醫療人員在疫情或流感期間，提供更安心、便利的防護方案。

擁有「奈米微多孔薄膜」技術的美罩科技奈米微多孔專利成人口罩，完全符合美國NELSON的VFE(病毒0.3μm)、BFE(細菌3.0μm)，以及DOP(油性粒子0.3μm)，壓差空氣滲透率-呼吸阻力Delta P與美國材料試驗協會測試標準ASTM F2101。

加上台灣紡研所TTRI的微粒過濾、次微米過濾、防護效率、阻伉力及空氣交換壓力等測試標準，及SNQ國家品質標章，以獨步全球的創新科技，為消費者提供更有保障、更高效、環保且舒適的防護選擇。

台灣美罩科技自成立以來，始終秉持著「完美防護、為你罩就」的理念。相較於業界其他競爭者，美罩不僅著重於產品實用性與防護力，更將環保、舒適與永續發展納入考量，以其獨特的「奈米微多孔薄膜」技術，開創了專利成人口罩可重複水洗使用的先河。

這份對品質的堅持、對創新的追求以及對環境的責任感，使台灣美罩科技在激烈的市場競爭中脫穎而出，成為引領醫療防護產業發展的創新者。

台灣美罩科技2009年成立於中部科學園區，致力研發兼具防水、透氣、透濕與抗油汙滲透、耐強酸強鹼的奈米級微多孔e-PTFE薄膜及高科技複合材料。

台灣美罩科技研發改良的ePTFE薄膜，適用在多種產業包括：機能服飾面料、個人與居家防護產品、水濾及空氣潔淨、生化防護工裝、醫療防護、化學品密封、航空及電子、汽車零配件等產業。

i-Life®PTFE口罩與市面上口罩的差異比較。業者提供
i-Life®PTFE口罩與市面上口罩的差異比較。業者提供
台灣美罩科技2009年成立於中部科學園區。業者提供
台灣美罩科技2009年成立於中部科學園區。業者提供
奈米微多孔薄膜技術氣流阻力小，能徹底解決口罩因長時間配戴造成的悶熱不適。業者提供
奈米微多孔薄膜技術氣流阻力小，能徹底解決口罩因長時間配戴造成的悶熱不適。業者提供

口罩 奈米 疫情

延伸閱讀

金馬影后爆分手小5歲男星！姐弟戀傳5年告終「零互動」畫面曝光

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

台北夏天很臭？她崩潰喊「一出門就想吐」 全網爆共鳴：口罩也沒用

林俊憲認了文宣購物袋大陸製 稱不織布非敏感性禁輸入品

相關新聞

台水上半年續虧 降漏計畫逾700億自籌增財務壓力

台水近年持續舉債投入自來水工程，利息支出、資產折舊攤提導致虧損逐年擴大，預估今年將再虧損新台幣59億元。根據台水財報，前...

台灣美罩i-Life®奈米微多孔成人口罩 防護力超越 N95

隨著近期台灣疫情升溫，大眾對於口罩的需求與品質日益增加。台灣美罩科技(PerfectDef Technology)推出M...

詹文男X葉素秋 輝瑞大藥廠的數位轉型

疫情衝擊、數位浪潮、AI世代來臨，當企業面臨不確定性與轉型壓力，醫藥產業又該如何因應？數位轉型學院院長詹文男邀請輝瑞大藥...

澄清天文數字舉債投資美國非事實 中油：開拓油源做最有利決策

有關外界質疑台灣中油將以天文數字舉債投資美國，台灣中油昨（25）日鄭重澄清，為追求永續經營，長期以來以固守本業為基礎，持...

企業生日快樂／訊聯 開創再生醫學新賽道

訊聯集團是台灣第一個新生兒幹細胞品牌、第一家精準健康與數位科技上市櫃企業，創下很多「業界第一」。訊聯生技1999年創立，...

企業生日快樂／訊聯洞見先機 衝刺生技製藥

訊聯生技董事長蔡政憲最近看了一部紀錄片「造山者」，內容談的是台灣半導體業在半世紀之前，由一群充滿理想的科學救國主義者經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。