台灣美罩i-Life®奈米微多孔成人口罩 防護力超越 N95

隨著近期台灣疫情升溫，大眾對於口罩的需求與品質日益增加。台灣美罩科技(PerfectDef Technology)推出MIT「i-Life®可水洗多次使用」成人口罩，標榜防護力超越N95，而且可以水洗重複使用，面對疫情流感免驚。

台灣美罩科技憑藉其n-PTFE專利領先技術，自產MIT「i-Life®可水洗多次使用」成人口罩，其獨特的「奈米微多孔薄膜」技術，孔洞小於PM0.075，氣流阻力小，能徹底解決口罩因長時間配戴造成的悶熱不適，而且可重複水洗多次使用，不僅大幅降低使用成本，更符合環保永續趨勢。

台灣美罩科技表示，這款奈米微多孔專利成人口罩的過濾效果超越N95防護等級，其透氣性更佳，能有效阻擋空氣中99.9%的懸浮微粒、病毒、細菌、飛沫、花粉及粉塵，同時也能抗酒精、油污、油煙、香菸尼古丁、化學液體等，不因濕氣或汙染而減低過濾成效。

另外，奈米微多孔專利成人口罩也通過阻隔血液穿透測試合格，極適用於醫護領域，存放時間比一般口罩更久，在過濾膜未破損情況下，可重複水洗或酒精消毒後再次使用。讓一般民眾甚至醫療人員在疫情或流感期間，提供更安心、便利的防護方案。

擁有「奈米微多孔薄膜」技術的美罩科技奈米微多孔專利成人口罩，完全符合美國NELSON的VFE(病毒0.3μm)、BFE(細菌3.0μm)，以及DOP(油性粒子0.3μm)，壓差空氣滲透率-呼吸阻力Delta P與美國材料試驗協會測試標準ASTM F2101。

加上台灣紡研所TTRI的微粒過濾、次微米過濾、防護效率、阻伉力及空氣交換壓力等測試標準，及SNQ國家品質標章，以獨步全球的創新科技，為消費者提供更有保障、更高效、環保且舒適的防護選擇。

台灣美罩科技自成立以來，始終秉持著「完美防護、為你罩就」的理念。相較於業界其他競爭者，美罩不僅著重於產品實用性與防護力，更將環保、舒適與永續發展納入考量，以其獨特的「奈米微多孔薄膜」技術，開創了專利成人口罩可重複水洗使用的先河。

這份對品質的堅持、對創新的追求以及對環境的責任感，使台灣美罩科技在激烈的市場競爭中脫穎而出，成為引領醫療防護產業發展的創新者。

台灣美罩科技2009年成立於中部科學園區，致力研發兼具防水、透氣、透濕與抗油汙滲透、耐強酸強鹼的奈米級微多孔e-PTFE薄膜及高科技複合材料。