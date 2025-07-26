詹文男X葉素秋 輝瑞大藥廠的數位轉型

疫情衝擊、數位浪潮、AI世代來臨，當企業面臨不確定性與轉型壓力，醫藥產業又該如何因應？數位轉型學院院長詹文男邀請輝瑞大藥廠台灣總裁葉素秋，在《大師543》節目中分享其從財務專業跨足醫藥領域的心路歷程，暢談疫後挑戰、數位轉型實踐、生成式AI應用，以及外商領導者的五鏡思維。

葉素秋為政大企管系傑出校友，曾任惠普、帝國菸草公司、微軟等企業的財務長，十年前轉戰醫藥業，目前擔任輝瑞台灣總裁，帶領團隊在COVID-19高峰期以最快速度引進新冠藥物，成為台灣防疫戰線上的重要支柱。

對於外界認為藥業神秘、遙不可及，葉總裁直言，「藥業燒錢、監管嚴格、專業溝通困難，更需要極高的信任成本。」開發一款新藥平均需12年，12億美金，且成功機率極低，從製造、試驗、行銷到法規層層把關，甚至不能隨意提供樣品。

然而，也因其專業性與生命關聯性，醫藥業轉型更需謹慎。COVID-19意外成為產業數位轉型的催化劑，從遠距醫療、醫藥行銷數位化到雲端培訓全面啟動。葉素秋以「雲端小學堂」訓練員工，強化數位能力與遠距溝通技巧，連「鏡頭前怎麼看起來更專業」都成為必修課。

談及數位轉型實踐，輝瑞橫跨五大面向：1.產品研發：運用AI與大數據優化疫苗與抗病毒藥物開發，將過去需時12年的研發期縮短至11個月；2.臨床試驗：以AI協助篩選病人樣本，提升效率與精準度；3.行銷優化：發展全通路Omnichannel行銷策略，導入GenAI協助內容生成與醫療知識推送；4.內部營運：運用AI Agent自動化人資、審核、採購等流程，實現流程即服務；5.業務強化：以CRM分析客戶喜好與拜訪頻率，提升ROI與個人化溝通品質。

除了企業內部流程轉型，輝瑞也致力推動「以病人為中心」的數位體驗。葉素秋透露，即將上線AI醫學知識平台，協助病患在就醫前就可獲得科普化、具邏輯的醫療資訊，強化與醫師的「共同決策機制」（Shared Decision Making）。不僅幫助病患做功課，也讓醫療資源更有效分配，降低醫師在行政作業上的負擔。

面對AI時代快速變遷，葉總裁自許成為終身學習者。她以「五鏡思維」自勉領導修煉，也值得提供所有領導者參考：望遠鏡：看清產業趨勢與未來方向；放大鏡：聚焦核心策略並放大執行力；顯微鏡：落實細節，魔鬼藏在細節中；萬花鏡：擁抱多元與跨界，激發創新；心鏡：保持謙卑、利他、反思與學習。

「知道自己的無知，是邁向啟蒙的第一步。」葉素秋用這句話提醒所有領導者：數位轉型不只是技術問題，更是文化與思維的轉型。這場對談不僅讓人看見外商總裁的高度與深度，更突顯台灣醫藥產業數位化與AI化的可能藍圖。想一窺全球醫藥大廠的數位轉型？千萬別錯過！立即點擊收看。