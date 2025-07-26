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台水攜廠商推客製化供水 拚年底上路增加收益

中央社／ 台北26日電

為增加水費以外收益，台水將與淨水設備廠商合作，透過「台水嚴選（TWC Select）」OEM方式，根據住戶、連鎖餐飲、科技廠等不同用戶需求，提供「客製化供水服務」。廠商遴選作業近期啟動，力拚年底前上路，台水也期許藉此培養更多淨水設備國家隊。

未來若國內用戶有客製化供水需求，可洽台水窗口，將派員進行水質檢測、給予建議再裝設淨水設備，原則上為一次性費用；同時，台水也會提供經專業機構認證水質檢驗報告，並定期抽驗。

國內水價已31年未調，每賣1度水虧逾2元，由於水價調整牽動民生物價，經濟部指示台水應先檢討有無節省成本空間，或可提供創新服務項目增加收益，例如經濟部長郭智輝年初曾拋出水質分級收費作法。

據透露，台水已著手規劃「客製化供水服務」，將與家用或工商業用的淨水設備供應商合作，透過「台水嚴選（TWC Select）」OEM形式，根據用戶需求提供客製化水質，鎖定對象包含一般家庭、連鎖餐飲、食品加工、半導體工廠、醫療、建商、連鎖餐飲等。

相關人士指出，台水提供水本就符合飲用水水源水質標準、飲用水水質標準，且台灣水質標準甚至優於世界衛生組織（WHO）；但考量部分用戶有特殊水質需求，例如有些民眾認為原本水的硬度太高，可透過加裝淨水設備減少硬度，或者科技廠先進製程水質要求高，都是潛在客戶。

台水近期將公開遴選1、2家廠商，雙方分工方面，台水主要負責濾材、水質標準審查與技術背書，廠商則是負責設備開發、安裝、客製化建議與售後維護，屆時台水將分得技術服務收入，初估6年收益約3000萬元到5000萬元之間。

相關人士表示，規模較小廠商也盼透過與國營事業合作，提升知名度、省下行銷費用，取得赴國外競標優勢，台水目標亦在培養更多廠商一起打國際盃。

業界人士分析，根據統計，國內家戶淨水器的普及率約4成，代表仍有近6成家戶沒有裝設家用淨水器。而台水提供此服務優勢在於，台水本身有水質檢測儀器與技術，可確保用戶加裝淨水器後的水質狀況，否則一般家庭自行加裝淨水器，很難判別水質實際提升狀況。

經濟部官員表示，「客製化供水服務」是台水評估後比較可行的，台水之前也評估過其他項目，但各有挑戰，像是海洋深層水前期投資成本較大、小分子水有法規限制等。

台水 餐飲 經濟部

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