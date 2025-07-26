台水上半年續虧 降漏計畫逾700億自籌增財務壓力

台水近年持續舉債投入自來水工程，利息支出、資產折舊攤提導致虧損逐年擴大，預估今年將再虧損新台幣59億元。根據台水財報，前6月已虧損約24億元，加上後續降低漏水率計畫有逾700億元經費須自籌，財務壓力加重。

台水持續推動各項自來水工程，目前借款金額已破1000億元，每年支付利息可觀，已連續兩年虧損、且幅度持續擴大，今年預估再虧約59億元；截至今年6月，稅前虧損24.32億元，負債比為47.71%。

經營環境轉趨嚴峻之下，台水今年起將投入為期8年、總計807.7億元的「降低漏水率計畫」，前4年每年公務預算投資20億元，共80億元，剩餘727.74億元自籌，完成的固定資產投資又會面臨折舊攤提；隨著借款平均利率提高，營運成本持續上升，財務壓力可想而知。

8年降漏計畫將採智慧方式管理及改善漏水，以大數據分析漏水熱區，執行漏水調查及汰換管線，並著重於維護管理管網體質。計畫完成後，漏水率可由113年底11.99%降至121年底9.77%，等同每年約可再節省5910萬立方公尺水量，約為1.17座湖山水庫有效蓄水容量。

除降漏任務外，近期台水也在颱風丹娜絲後檢討優化停水應變，重點工作之一是針對無固定發電機的加壓站建立標準作業流程，並完成地質脆弱區預布措施，具體作業包含預先調撥移動式發電機、依據與廠商開口合約租用發電機等，確保供電不中斷。至於部分在路邊的加壓站，因空間有限，則由部署水車、取水桶因應。

此外，重要場站也會協調台電優先復電，以減少民生供水衝擊。台水並依據經濟部次長賴建信指示，規劃向台電請益其災時應變組織與指揮調度經驗，研擬導入可行模式，全面提升台水災害應變效能。