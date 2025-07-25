統一羅智先：下半年可能更辛苦

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

面對今年以來外部環境的不確定性，羅智先昨（25）日坦言，今年企業都面臨前所未有不確定與艱苦的大環境。對於下半年景氣，影響程度恐怕加劇；統一（1216）作為「全天候公司」，無論晴天或下雨，仍具備平衡與抗壓優勢。

羅智先表示，今年以來除了關稅、匯率波動外，原物料成本還持續上漲，形成了一種矛盾的局面，下半年情況恐怕衝擊會更加辛苦，雖然集團不同單位面對的問題各異，但整體來看，今年無疑是統一企業辛苦的一年。

雖然外界普遍認為新台幣升值有利內需產業，但羅智先日前就曾在股東會中指出，實際成本結構遠比想像複雜，對產業的影響，恐怕無法簡單粗分為受惠或受害。

他進一步指出，集團每個事業體的定位相異，因此面臨的挑戰也有所不同。他曾以食品生產為例，若從原料採購來看，原料處理成本有時高於原料本身，即使進口價格因匯率變動下降，仍可能因處理費用高漲，使得整體成本壓力未見明顯減輕。

羅智先說，對集團而言最大的優勢是在於統一全天候運營的模式，無論是晴天還是風雨，不管晴天、颳風下雨，公司擁有的平衡性還是相對占便宜，集團當前的經營策略是「過一天算一天」，根據形勢變化隨時調整。

匯率 羅智先 台幣升值

延伸閱讀

福斯汽車上半年獲利年減38% 川普關稅致損失450億元

泰福攻美國CDMO商機 盛保熙：關稅風險可控

DREAM PLAZA最大星巴克 羅智先：全世界不會有第二個這麼昂貴的星巴克

台美關稅談判進入倒數！中經院估關稅落點介於15%至20%

相關新聞

澄清天文數字舉債投資美國非事實 中油：開拓油源做最有利決策

有關外界質疑台灣中油將以天文數字舉債投資美國，台灣中油昨（25）日鄭重澄清，為追求永續經營，長期以來以固守本業為基礎，持...

企業生日快樂／訊聯 開創再生醫學新賽道

訊聯集團是台灣第一個新生兒幹細胞品牌、第一家精準健康與數位科技上市櫃企業，創下很多「業界第一」。訊聯生技1999年創立，...

企業生日快樂／訊聯洞見先機 衝刺生技製藥

訊聯生技董事長蔡政憲最近看了一部紀錄片「造山者」，內容談的是台灣半導體業在半世紀之前，由一群充滿理想的科學救國主義者經過...

企業生日快樂／訊聯 AI 加持 開拓商業新契機

訊聯集團董事長蔡政憲表示，訊聯自1999年創立以來，不斷創造多項全新商業模式，先是創立台灣第一家再生醫學公司，後來又導入...

投資逾30億 統一DREAM PLAZA開幕

統一集團籌備三年的新商場DREAM PLAZA昨日開幕，加入台北市信義區百貨戰場。統一集團董事長羅智先表示，信義區商圈非...

CRDMO國家隊 新廠將量產 年產1,300萬劑mRNA疫苗

由政府催生成立的CRDMO（委託研究開發與製造）國家隊─台灣生物醫藥製造公司（TBMC）昨（25）日宣布，竹北GMP廠房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。