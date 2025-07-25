統一羅智先：下半年可能更辛苦

面對今年以來外部環境的不確定性，羅智先昨（25）日坦言，今年企業都面臨前所未有不確定與艱苦的大環境。對於下半年景氣，影響程度恐怕加劇；統一（1216）作為「全天候公司」，無論晴天或下雨，仍具備平衡與抗壓優勢。

羅智先表示，今年以來除了關稅、匯率波動外，原物料成本還持續上漲，形成了一種矛盾的局面，下半年情況恐怕衝擊會更加辛苦，雖然集團不同單位面對的問題各異，但整體來看，今年無疑是統一企業辛苦的一年。

雖然外界普遍認為新台幣升值有利內需產業，但羅智先日前就曾在股東會中指出，實際成本結構遠比想像複雜，對產業的影響，恐怕無法簡單粗分為受惠或受害。

他進一步指出，集團每個事業體的定位相異，因此面臨的挑戰也有所不同。他曾以食品生產為例，若從原料採購來看，原料處理成本有時高於原料本身，即使進口價格因匯率變動下降，仍可能因處理費用高漲，使得整體成本壓力未見明顯減輕。

羅智先說，對集團而言最大的優勢是在於統一全天候運營的模式，無論是晴天還是風雨，不管晴天、颳風下雨，公司擁有的平衡性還是相對占便宜，集團當前的經營策略是「過一天算一天」，根據形勢變化隨時調整。