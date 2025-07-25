SCFI運價指數連七跌
全球貨櫃輪市場需求還見出籠，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（25）日繼續走低，指數下跌54.31點至1,592.59點，周跌幅3.3%，出現連七跌；歐洲線開平盤，遠東到美東線跌幅較重。
全球海運市場變化多端，時序已經步入旺季，運價表現相當低迷，國內的物流業者分析，還是看好第3季貨櫃輪傳統旺季需求，隨著對等關稅陸續公布後，出貨量有望增加，美國線的運價大跌後在成本附近，但近期已無下跌的空間。目前看起來，8月的出貨量有望逐步回到旺季水準。
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