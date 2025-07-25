統一集團夫妻對話 妙語如珠

統一（1216）集團董事長羅智先昨（25）日在DREAM PLAZA開幕活動上妙語如珠，幽默的說，「萬一我半夜被趕出來，這個地方可以讓我很舒服的過整晚，我非常滿意。」

他笑稱，由於博客來實體書店與星巴克旗艦店雙雙24小時營業，逛完商場後讓他頗有底氣，如果晚上被夫人趕出家門，可以有個地方安心睡覺，「雖然這事應該不會發生，但凡事總要有個預備。」高秀玲隨即甜蜜喊話「這個事情永遠不會發生。」

羅智先則補充，「我和同仁說，不會發生在我身上，但不見得不會發生在你們身上。」又補了一句：「如果哪天半夜在DREAM PLAZA看到我，不是被趕出來，我只是來考察市場，順便在替其他人做準備。」

隨著商場正式開幕，高秀玲也當場向羅董事長「請假」，笑說：「我已經跟羅董事長報告，我是不是有可能放兩個月假，到海外沉浸式好好學習一下。」羅智先則回應：「我還不知道如何做這個決策。」高則俏皮地補了一句：「沒有回答應該是反對，不是默認吧？」