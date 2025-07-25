統一美麗事業年營收拚500億 新百貨DREAM PLAZA開幕將挹注成長動能

統一集團新百貨DREAM PLAZA昨（25）日開幕，在新通路的助攻下，統一（1216）董事長羅智先透露，今年統一美麗事業營運表現很精彩，營業額將衝刺500億元新高目標，成為集團重要成長引擎。

統一美麗事業旗下包括康是美、統一時代百貨及統一佳佳等品牌，統一美麗事業董事長高秀玲分析，該事業年度業績接近450億元，DREAM PLAZA將持續以「人文、生活、夢想」作為核心，美麗事業營收衝刺500億元。

羅智先談話重點

針對外界關注的投資規模，羅智先透露，實際花費為先前報導金額10億元的三倍左右，市場推算為30億元。對於營業額的目標，集團的思維與市場上的一般做法有所不同，最終結果交由社會大眾來決定，「時間到了就會知道」。

「星巴克典藏Dream Plaza台北」作為DREAM PLAZA的亮點之一，羅智先說因為這家店會「永遠存在，沒有租期問題」，星巴克總部在設計上進行了大幅放寬，未來在全球範圍內，很難再找到類似條件的門市。這家星巴克是全球唯一融入東西方元素打造出來奢華星巴克，提供獨一無二的沈浸式逛店體驗，深度傳遞星巴克咖啡文化。

羅智先笑稱，這家星巴克的開設成本「數字非常驚人，晚上做夢都會夢到這些數字，全世界不會有第二個這麼昂貴的星巴克」。DREAM PLAZA全館有超過六成的特色品牌，其中十家為全台首店，60家為信義區獨家，商場首發品牌達11家。商場定位上，統一希望打造一個能讓「個人與身心靈交流的場域、人與人連結的場域」。羅智先強調，由於社會需要不同的場景，沒有想要整合各通路，會不斷思考建立場景、優化場景，讓整個連結變得更愉快、舒服。

對於百貨市場競爭，羅智先坦言，市場是否成長只有市場領導者會擔心。對於市場非領導者而言，百貨市場是否持續擴張，以階段性來講對統一還不是一個議題，重點是如何分配這個市場。他說，好處是統一還有很大的空間，可以在廣場實現夢想。

統一先前入股的萬達寵物是否會進駐，羅智先表示，萬達在這方面有更專業的考量，會評估商場內是否有合適的空間來容納。他認為，寵物與飼主之間的交流在現今社會中日益緊密，隨著時間的推移，這一領域的發展會謹慎考量。