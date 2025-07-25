《春日好品》在台中大放異彩 展現山林品牌的市場潛力

屏東縣春日鄉以品牌《春日好品》打造山林風味與文化底蘊兼具的選物平台，近期進軍台中大遠百舉辦舉辦「春日好品．夏日選物祭」展售活動，獲得熱烈好評，不僅成功打響品牌知名度，更引起不少買家與通路業者採購詢問，兩天展售營業額破六位數，為未來市場拓展打下良好基礎與信心。

春日鄉長沈秋花表示，「春日鄉擁有豐厚的文化與自然資源，但對許多城市民眾來說，春日在哪裡、什麼是春日，還不夠清楚。這次我們把人與物一起帶到台中，是文化領政與觀光治鄉的實踐起點。」

沈秋花進一步說明，藉由市集展售、表演互動與品牌曝光，可以讓城市民眾更具體地「認識春日」、「理解春日」，進一步建立長遠的市場連結與品牌印象。

而《文化領政、觀光治鄉、鄉民參與、共享春日》是春日鄉近年施政的核心理念，透過進軍外縣市展售更強化鄉民參與、共創共行的精神，由部落青年、職人品牌與工坊攤商共同組成展售隊伍，凝聚鄉民力量，也讓每一位參與者都成為春日文化的推廣者。

此次活動不僅是農產品展售，更是一場來自山裡的文化行動，及展現品牌整合力，不僅吸引眾多中部民眾的關注與好奇，更獲得實體門市、異業通路平台主動洽談合作，顯見來自山林的質感選物，正在成為城市市場中的新亮。

「春日好品」強調自然、少量手作與文化故事的結合，今年集結了老力里有機農場、萬綠有機農場、春日白農、maligilig士文部落美食、Jar var var原純釀、春日好品合作社、Cudjuy的咻擺、葉茱兒手創工坊、Moly handmade、浸水營古道阿凡達等10組在地品牌。

將部落小山芋、高山蕗蕎、小米甜甜圈、糖炒芋頭乾、原民釀造飲品，還有許多部落手工藝品等好物，展現春日鄉多元的產業面貌與職人精神。

展望未來，沈秋花表示，春日鄉公所將持續推廣「春日好品 × 春日好行」品牌，規劃更多跨縣市的移動展售、市集快閃與專案採購合作，擴大品牌觸及與銷售動能，讓這座被暱稱為兩個太陽的部落，有更多機會走入城市，走進人心。