泰福生物相似藥 賣進美國

泰福-KY（6541）昨（25）日表示，公司自今年1月與保瑞集團完成策略聯盟後、本周起以CDMO業務品牌「Bora Biologics」亮相。泰福董事長盛保熙表示，公司第一項生物相似藥NYPOZ（原廠參考藥為白血球增生劑Neupogen）下半年正式在美國市場開賣，聖地牙哥廠新增2,000升產線也將在明年首季正式啟用。

泰福生技昨日在亞洲生技大展上召開記者會，由盛保熙與執行長Steve Lam共同主持。泰福日前已與國際大廠Cipla簽約，由Cipla負責銷售泰福NYPOZI美國市場推廣，預計今年下半年就可正式在美國開賣，泰福說明，這項生物製劑產品將使得聖地牙哥廠區正式成為具有商業化量產實績的生產據點，大幅提升泰福生技往後爭取美國在地客戶訂單的競爭優勢。

面對全球產業及國家政策快速變遷的競爭環境，泰福生技聖地牙哥廠2,000升的產能擴建計畫，預計2026年第1季正式啟用。泰福目前正積極爭取的CDMO客戶共計25個專案，潛在機會的合約價金約7,180萬美元，泰福表示，隨著CDMO訂單的持成長，聖地牙哥生產基地還可以繼續擴增兩個2,000升產線、甚至新增5,000升產線。

此外，泰福生技竹北廠區也已建置好抗體藥物複合體（ADC）實驗室，具備生物偶聯bioconjugation關鍵技術所須人才、設備與技術。擴建後之CDMO竹北廠區能進行毒理批次生產、即動物實驗用藥等級之ADC產品，同步支援三大主流技術。