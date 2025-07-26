CRDMO國家隊 新廠將量產 年產1,300萬劑mRNA疫苗

由政府催生成立的CRDMO（委託研究開發與製造）國家隊─台灣生物醫藥製造公司（TBMC）昨（25）日宣布，竹北GMP廠房預計今年底完工，明年首季驗證、第2季投入生產， 每年可生產1,300萬劑mRNA疫苗，助力政府「國安疫苗韌力」計畫，打造亞洲最先進的核酸藥物生產基地。

TBMC昨日在亞洲生技大會舉行媒體交流會，執行長張幼翔表示，TBMC在發展先進生技量產工廠時， 規模雖無法與其他國際大廠比較，但台灣具備成本優勢，有信心打造全世界罕見疾病藥物生產中心。

TBMC技術長紀威光表示，公司目前已接獲國際前十大知名藥廠、美國知名廠商及日本生技藥廠的委託案，項目包括基因治療、核酸藥物產品與生物藥品的代工服務，總計今年上半年營收已達2024年全年的1.8倍，上半年承接的委託服務案件數也達到2024年全年的1.7倍，預期今年下半年將可接獲更多委託案。

張幼翔指出，竹北GMP工廠6月啟動建置，第一階段將具備核酸藥物與細胞製劑生產能力，核酸藥物產線每年可生產約1,300萬劑mRNA疫苗，若有緊急需求可擴充四倍支應；細胞治療部分則建置自動化、封閉式的CAR-T與間質幹細胞生產設施，提供高品質製程服務。到了2027年竹北GMP工廠第二階段目標是基因治療與生物藥品的GMP完工，2028年基因治療完成製程驗證。

TBMC剛成立之初，在國發基金帶頭參與下曾順利完成種子輪募資，但去年展開第二次募資時未獲得官股在內資金支持。張幼翔表示，TBMC設立原為強化國內疫苗韌性，尤其在賴清德總統推動「台灣疫苗產業韌性及國家安全與健康永續」背景下，TBMC為國內唯一可生產mRNA疫苗的公司，使命在於疫情發生時具備自主生產能力；而達成這項任務的前提，是企業必須能「養活自己」。

他強調，國發基金提供的種子基金是促成與美國韌力公司（Resilience）合作關鍵起點。