星宇航空2026年元月15日飛進鳳凰城 來回皆直飛

星宇航空（2646）25日宣布提前在2026年元月15日飛進鳳凰城，星宇航空採350-900執飛每周3班，2026年3月月分起增為每周4班，「來回皆直飛」不中停。

美國總統川普讓美國再次偉大政策下，亞洲往北美的商務需求全面增加，目前星宇航空北美轉機客約占總載客的6成，未來還會成長。星宇航空在新機隊優勢下，明年元月開航成為「來回皆直飛」不中停業者，星宇航空北美線2026年打算開通鳳凰城天港國際機場和台北桃園機場之間的新直飛航班。

星宇航空今年6月2日閃耀開航加州安大略，初期每周營運四班，深化北美市場布局，拓展跨洲航網版圖；隨著鳳凰城將成為全球矚目的國際城市，台積電（2330）對鳳凰城的歷史性投資帶來了數千個高薪工作崗位，提升作為半導體中心的聲譽，現在它正在說明增加航空服務需求。

星宇的目標是鎖定北美市場，北美航線轉機客非常重要的市場，6月2日星宇航將開闢桃園-安大略，總班次會達到28班，美西航點已有四個城市；北美線還會持續擴大航網，隨著新機陸續交機，2026年揮軍鳳凰城開闢新航點。

星宇航空自成立以來便致力於帶給旅客最精緻舒適的飛航體驗，為航空業樹立高標準。在這7年之間達成了許多里程碑，成功開闢27個航點，其中包含3個北美航點，洛杉磯、舊金山、西雅圖，今年6月2日開闢加州安大略航線，北美線的規模愈來愈大，未來北美市場將成為推升星宇營收、獲利成長的重要動能。